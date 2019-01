Nincs még továbbjutás

A Fehérvárnak nem sikerült legyőzni a csoportutolsó bolgár együttest a férfi kosárlabda Európa Kupa (FIBA Europe Cup) J jelű négyesében.

A fehérvári magasbedobó, Filipovics Márkó triplájával indult a szófiai derbi, majd Kaloyan Ivanov kétpontosa is célt ért. Később Tóth Péter duplájára Zahariev zsákolással felelt, aztán a hazaiak Avramov hármasával vezettek először, amit Zahariev toldott meg, 9-5. A vendégek csapatkapitánya, Lóránt Péter gyorsan reagált, Dejan Ivanov kettese után pedig fehérvári kosarak születtek, így gyorsan egyenlített az Alba, 11-11. Két percen át nem esett találat, a centerek hiába gyömöszölték egymást a palánk alatt, kosarat nem sikerült szerezniük, ahogy mezőnyből sem voltak eredményesek a csapatok. Zahariev révén a hazaiak mozdultak el előbb a holtpontról, aki ugyan két büntetőt dobhatott, de végül csak az elsőt értékesítette. Filipovics egyéni akcióját blokkolták, az ellentámadásból Zahariev nem rontott, 1511. Utóbbi a hátán cipelte a Levszkit, 9 pontjával magasan a mezőny legeredményesebbje volt. Zeno középtávolija hálót ért, a palánk alatt Bullock helyett Peringer kapott bizalmat, aki Zeno passzát húzta a gyűrűbe látványos zsákolással. Megvolt az esély a fehérvári vezetésre is, de Zeno előbb labdát adott el, majd dobást rontott – az első negyedet Nikola Maravic zárta, 18-15.

A vendégeknél a spanyol világbajnok irányító, Cabezas lépett parkettre, ami után Freeman is megszerezte első pontjait. A várt fordítás azonban elmaradt, Maravic és Kaloyan Ivanov jóvoltából ismét hazai kosarak következtek, 24-17. Freeman ugyan nem hibázott, de Kaloyan Ivanov betörés után azonnal felelt. A folytatásban is ők ketten céloztak a legjobban: előbbi középtávolról, utóbbi pedig messziről (29-21). A pontok termelésébe Filipovics is bekapcsolódott, Cabezas triplája már közel hozta a látogatókat, 29-26. Ekkor viszont Deyan Ivanov és Patrick Rembert is elkezdte a gyűjtögetést, így megint elléptek a házigazdák. Lóránt Péter hármasával kerültek lőtávolon belülre az albások, Deyan Ivanov és Rembert újabb kosarára Filipovics felelt – húszpercnyi játékot követően 42-37 állt az eredményjelzőn. Zahariev és Rembert duplája indította a harmadik negyedet, Deyan Ivanov csak a második büntetőjét dobta be – ez pont elég volt ahhoz, hogy tíz ponttal meglépjenek a hazaiak, 47-37.

Az Albának viszont semmi sem sikerült, aztán Tóth Péter elkapta a ritmust: az ő duplájával, majd egy remek triplájával öt pontra zárkózott a Fehérvár. Filipovics csak egy büntetőt értékesített, utána azonban a saját térfelén labdát szerzett, ami után látványosat zsákolt, 47-45. Tóth Péter hármasával már a látogatók voltak előnyben, de Rembert betörése is eredményt hozott, miként a center, Deyan Ivanov megmozdulása is. Tóth és Filipovics kintről rontott, Zahariev pontjaira Freeman reagált. Filipovics is beköszönt, a harmadik etapot Maravic pontjai foglalták keretbe, 60-57. Bullock egalizált, azonban hazai pontok következtek, Zahariev diriganciájával, Cabezas és Lóránt sem tétlenkedett, egyenlített az Alba. Szófiai kosarak után Zeno kettese és Bullock hármasa hozta egy pontra a Fehérvárt, Zahariev triplája után felváltva estek a pontok – végig meccsben volt az Alba. Az egyenlítés viszont már nem jött össze, 84-80-ra nyert a Levszki.