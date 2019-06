Nem sikerült szorossá tenni végül

Az MTK győzelmével indult a női tenisz Szuperliga csapatbajnokság, így már nem csak saját kezében van a Fehérvár Kiskút TK sorsa.

Baljósan indult a fővárosiak elleni párharc, az első számú, ranglistán legelőrébb található Kristina Kucova – aki külföldi vendégjátékosként – két szettben kikapott Jani Rékától. Ezt követően ért véget Bondár Anna mérkőzése, aki már nem hibázott: neves ellenfelet, Gálfi Dalmát győzte le két szettben, 6:3, 6:3 arányban.

– A szervajáték végig fontos volt, és nem is buktam adogatójátékot az egész meccs során. A körülmények nem voltak tökéletesek, az időjárás is szeles volt kissé, a pálya is még friss volt, de úgy érzem, hogy ezt fejben én tudtam jobban kezelni – mondta Bondár.

A harmadik találkozón Udvardy Panna csapott össze Arn Grétával, a rutin pedig végül az MTK-ban szereplő Arn felé billentette el a mérleget: a 6:4-re megnyert első szett után a másodikat 6:4-re, a döntő szett helyett alkalmazott tie breaket pedig 2:10-re veszítette el az Amerikában készülő Udvardy.

Az ifjabbik Udvardy testvér, a mindössze 13 éves Luca Bukta Ágnessel került szembe, és bár az első szettet úgy behúzta 6:4-gyel, hogy 5:1-re is vezetett, végül szintén bukott második szettel és tie breakkel kapott ki.

A szegedi Sportmánia egyesülettől érkező vendégjátékos, Susányi Zsófi a sem járt több sikerrel MTK-s ellenfele ellen: Nagy Adrienn simán, 6:4, 6:2-re győzött, 4-1-re alakítva, így eldöntve a párharcot.

Innentől tehát a bajnoki cím eléréséhez szükséges egy botlás is az MTK részéről egy gyengébb ellenfél ellen, míg a Kiskút hétfőn a Százhalombatta ellen javíthat.