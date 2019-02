Hazánk, valamint a világ legjobb női kézilabdacsapata vendégeskedett a Köfém Sportcsarnokban szerdán este a K&H Liga 14. fordulójában. A résztvevők nemcsak egymásról, de a kedvenceiket szüntelenül buzdító szurkolókról is emelt hangon beszéltek.

Igazi kézilabda-fiesztát láthattak az Alba Fehérvár–Győri Audi ETO KC mérkőzésre kilátogatók a minap: a Verseci úti aréna zsúfolásig megtelt, a szurkolók remek környezetet varázsoltak, a meccs 68 gólja pedig önmagáért beszél. A vendégek a félidőben „csak” héttel mentek, a második játékrészben azonban ezt megtoldották még hárommal, így végül 39-29-re nyertek. A papírforma tehát nem borult, de erre, valljuk be, nem is sokan számítottak. Azt mindenesetre ki kell emelni, Deli Rita lányai nem feltartott kezekkel várták a hazai és külföldi sztárok sorát felvonultató győrieket.

A Köfém parkettjén láthattuk utoljára hazánkban a világ egyik legjobb irányítóját, a holland Cornelia Grootot, aki a találkozó előtt egy nappal jelentette be, hogy az egészségét szem előtt tartva nem hosszabbítja meg a szezon végén lejáró kontraktusát a zöld-fehér egyesülettel. Az ETO így második holland klasszisát veszíti el rövid időn belül: a nyár óta Yvette Broch is szünetelteti játékos-pályafutását. A Bajnokok Ligájában, a honi pontvadászatban és a Magyar Kupában nemcsak talpon álló, de menetelő gárdánál a túlterhelés szedi áldozatait.

Danyi Gábor, a látogatók mestere ennek ellenére nem panaszkodott, sőt, inkább az ellenfelet dicsérte: – Először is gratulálni szeretnék a székesfehérváriaknak, mert nagyon jó kézilabdát játszottak, nem ijedtek meg, nem tették fel a kezüket! Ezt csak azért mondom, mert sok helyen ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. Ők nyílt sisakos játékot vállaltak, ezúton is sok sikert kívánok nekik! Az első félidőben kicsivel nagyobb előnyt tudtunk kiharcolni, tudtuk gyakorolni a nyitott és a hatos falas védekezést is. Az volt a lényeg, hogy képes voltam úgy forgatni a csapatot, ahogy terveztem, hiszen, ne felejtsük el, a hétvégén Bajnokok Ligája-mérkőzés vár ránk. Ez is nagyon fontos meccs volt, ezért próbáltam úgy alakítani, hogy tíz-tizenöt perc játékidőt kapjon mindenki.

Veronica Kristiansen, a norvég válogatottal világ- és Európa-bajnoki címet begyűjtő, olimpiai bronzérmes játékos is kiemelte a magyar szurkolókat, akik mindenhová elkísérik kedvenceiket. A skandináv irányító, balátlövő ezenkívül elmondta, nem azt nézik, hogy hány találkozó vár még rájuk, hanem mindig az adott feladatra összpontosítanak.

Pelczéder Orsolya, az Alba Fehérvár balszélsője Győrben nevelkedett, a válogatottnál is számításba vett kézilabdázó a második félidőben jutott szóhoz, ugyanakkor, mint a túloldalon Görbicz Anita.

– Úgy indultunk neki a mérkőzésnek, hogy az utolsó pillanatokig küzdünk majd. Szerettük volna bebizonyítani, hogy egyik csapatnak sincs könnyű dolga itt – ezt sikerült teljesítenünk, azt hiszem. Büszke vagyok a lányokra!