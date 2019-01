Nagy lehetőség előtt az ifjú kézilabdás

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia tehetsége, Koronczai Petra is bekerült a Magyar Kézilabda Szövetség Elit Programjába.

A szeptemberben elindított Elit Programmal Európában is egyedülálló módon igyekszik menedzselni és fejleszteni a legtehetségesebb utánpótlás korú játékosokat a Magyar Kézilabda-szövetség. A programot 15–15 leány és fiú játékossal kezdték meg, a gyengébbik nem kerete most egy újabb taggal bővült, ugyanis a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 16 éves játékosa, a serdülő Európa-bajnoki aranyérmet nyert Koronczai Petra is bekerült a legjobbak közé.

– Felmérjük a játékosokat, megnézzük, hogy milyen állapotban vannak, erre felállítunk egy fejlesztési tervet közösen a klubedzőkkel. Ez biztosítani tudja a játékosok napi aktuális felkészülési munkáját, ebben próbáljuk őket segíteni, valamint az összes olyan képzési lehetőséget megvalósítjuk a klubokban, amely hozzájárulhat a fejlődésükhöz – hangsúlyozta Juhász István az Elit Program vezetője. A szerződés aláírását követően Koronczai Petra elmondta, nagyon nagy megtiszteltetés számára, hogy bekerült a kiválasztottak közé, és arra törekszik, továbbra is a tudása legjavát nyújtsa, hogy a jövőben is a résztvevője maradhasson a programnak.