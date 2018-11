Most bizonyíthat igazán a Főnix

A 14. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak szakvezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra. Több pályán, így Székesfehérváron, Ercsiben és Mezőfalván is fontos párharcokra kerül sor az idényzárást megelőzően.

2018. november 17., szombat 13.00 óra

Ercsi Kinizsi (4.)–Sárosd Kronos Sport (5.)

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője:

– Nem lebecsülve az Enying csapatát, de hoztuk a kötelező győzelmet az előző fordulóban. Nem mondhatnám azt, hogy látványos játékkal nyertünk, ami viszont biztató volt, hogy mindezt fiatalokkal értük el. A 2001-es születésű Bognár Bence és az 1999-es Hamar Erik is góllal járult hozzá a sikerhez. Mindenféleképpen szeretnénk ezt az évet úgy zárni hazai pályán, hogy begyűjtjük a három pontot, igaz, mást nem is várhatunk önmagunktól. Úgy vélem, hogy nagyon nehéz, amolyan hatpontos mérkőzés vár ránk. Stabilan kell védekeznünk, a csapategységnek fontos szerep jut a fiatalos sárosdiak ellen. Egy rutinos játékosokból – Gróf András, Kovács Péter, Kővári László, Szalánczi Gergő – álló védelemmel fogunk felállni a szombati meccsen.

Sárbogárd (8.)–Ikarus-Maroshegy (6.)

Pajor László, a Sárbogárd vezetőedzője:

– Legutóbb Lajoskomáromban bármilyen eredmény születhetett volna, a hazai csapat azonban kihasználta egyetlen helyzetét. Az utolsó itthoni meccsünk következik idén, úgy készülünk, hogy a Lajoskomáromba is ellátogató, nagyszámú szurkolóinknak örömet okozzunk. Egyértelműen a három pont megszerzésére törekszünk, az Ikarus hasonló játékot próbál játszani, mint mi, a jobb, türelmesebb teljesítménnyel előrukkoló gárda győzhet. Sajnos a maródiak még midig nem állnak a rendelkezésemre, Nagy Ármin, Kókány Péter továbbra is hiányzik, de Gál Dániel sem teljesen egészséges. Azok, akik a keretben vannak viszont alkalmasak arra, hogy jó eredményt érjünk el.

2018. november 18., vasárnap 13.00 óra

Baracs (14.)–Tordas (11.)

Fehérvári József, a Baracs elnöke:

– A hatgólos vereség természetesen nem esett túl jól vasárnap. A Főnix FC egy nagyon jó csapat, a fehérváriak más szinten futballoznak, nem megyei első osztályú játékosok alkotják az együttest, egy osztállyal feljebb is megállnák a helyüket. A Tordas ellen már azt kell játszanunk, amit tudunk. Stabilan kell védekezni, és akkor biztos vagyok benne, hogy eredményesek lehetünk.

Főnix FC (2.)–Bicske (1.)

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője:

– A Baracson 6-0-ra megnyert meccsből komolyabb következtetéseket nem lehet levonni, koncentráltan, jól futballoztunk, rúgtunk hat gólt, de ez már a múlté. Semmilyen pluszfelkészülést nem végeztünk a Bicske ellen, sőt egy kicsit vissza is vettünk az edzésekből. Lesz egy összetartásunk a héten, amikor közösen elmegyünk moziba. Sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogy a saját játékunk legyen egyben. Nem láttam még idén a Bicskét, de biztos vagyok benne, hogy jó erőkből állnak, rutinos futballistákkal vannak tele. Egy-két játékossal korábban már dolgoztam én is. Tiszteletben tartjuk azt, hogy ők az elsők, de mi kizárólag magunkra koncentrálunk. Télen játszottunk velük egy felkészülési mérkőzést, ám ez már annyira régen történt, hogy kár lenne vele érdemben foglalkozni. Bármennyire is furcsa, nem taktikai csatára számítok, mi nyílt sisakkal játszunk majd, aztán győzzön a jobbik. Számomra az lenne a legnagyobb boldogság, ha tényleg azt látnám a pályán, amit igazából tudunk, mert egyszer-kétszer már bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk arra, hogy jó tempóban futballozzunk. Teljes lesz a csapatunk a hétvégén, nem hátráltat minket sem sérülés, sem pedig betegség.

Mór (3.)–Enying (15.)

Petres Tamás, a Mór edzője:

– Nemcsak az előttünk álló mérkőzést nézem, hanem a következőket is. Ebből fakadóan a hétvégi, Enying elleni meccsünk – a papírforma szerint – nem okozhat problémát, ám az azt követő két, idegenbeli mérkőzésünk nagyon nehéz lesz. Ráadásul az idegenbeli mérlegünk nem túlságosan rózsás, mindenképpen le kellene hozni ezeket a derbiket, hogy tapadni tudjunk az élbolyhoz. Ezen leszünk minden erőnkkel, remélem, hogy a három találkozóból kilenc pontot tudunk szerezni. Négy meghatározó játékosunkra nem számíthatok, Klémán Máté és Végvári Ádám hosszabb időre esett ki, Handl Szabolcs, illetve Ferencz Bálint pedig izomsérülés miatt fog majd nagy valószínűség szerint hiányozni. A rendelkezésünkre álló játékosok azonban képesek lehetnek a pótlásukra.

Mezőfalva (9.)–Gárdony-­Agárdi Gyógyfürdő (7.)

Masinka László, a Mezőfalva vezetőedzője:

– Amennyiben a múlt heti, Sárosd elleni játékunk során az első hetven percben nyújtottakat veszem alapul, akkor lehetnek győzelmi esélyeink vasárnap. Az utolsó negyedórában a kapott gól után megzavarodtunk, és így ki tudott egyenlíteni ellenfelünk. A Gárdony az elmúlt években élcsapattá vált, egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon nehéz kilencven perc vár ránk. Bár az utóbbi időben kisebb hullámvölgybe kerültek, de az előző fordulóban simán legyőzték a Martonvásárt. Ebben a bajnokságban az első tíz csapat közül bárki nyerhet bárki ellen, kiegyensúlyozott a mezőny, és leginkább az adott forma lehet a döntő. Vannak kisebb sérüléssel bajlódó játékosaink, akik remélem, hogy felépülnek, valamint egy eltiltottunk van, az öt sárga lapos Nagy Márk. Ettől függetlenül bízom a győzelemben, van olyan erős a keretünk, hogy bárki ellen győzelmi reményekkel léphessünk pályára.

Martonvásár (12.)–Lajoskomárom (10.)

Patkós Csaba, a Martonvásár vezetőedzője:

– A Gárdony ellen, amíg volt bennünk erő, addig partnerek voltunk, de ahogy fáradtunk, a hibáinkat rögtön kihasználták a tópartiak, akik igazából jól is futballoztak, és megérdemelten nyertek. A Lajoskomárom csapatából sok játékost ismerek, jó csapatnak tartom őket. Én azonban inkább magunkkal szeretnék foglalkozni, mert még kérdéses, hogy milyen összetételben tudom a csapatot pályára küldeni. Volt egy olyan kérésünk a Lajoskomárom felé, hogy amennyiben lehetséges, szombaton, vagy vasárnap egy későbbi időpontban játsszuk le a mérkőzést, mert a sérülések, valamint munkahelyi elfoglaltságok miatt még nem tudni, hogy ki lesz hadra fogható. Ellenfelünk végül ebbe nem ment bele, de nyilvánvalóan az a célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot.

Szabadnapos: Kisláng-Telmex.