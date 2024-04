A feladat java része a szépítés után kezdődhetett, és úgy tűnt, hogy Redjo Kociék beleállnak, bármennyire is nehéznek ígérkezett. Előbb hárommal húztak el, majd hiába egyenlített 7-7-nél a Kaposvár, 8-8 után egy 4-0-s szakasszal ismét tetemes előnyre tettek szert a hazaiak. A vezetés mellett a játék képe is sokat javult, egyre tetszetősebb lett a MÁV Előre játéka, amely 20-12-nél nyolcra növelte a különbséget. A kaposváriak teljesen összeomlottak, a Loki 24-14-nél tízzel is vezetett, s bár innen kettő szettlabdát hárítottak a vendégek, így is egyenlített a házigazda, 25-16.

A mindent eldöntő ötödik szett kulcsfontosságúnak ígérkezett és egy kérdés volt: a mentális fölénybe kerülő székesfehérváriak kiegyenlítenek a párharcban, vagy a Kaposvár lezárja az aranycsatát? A kezdés biztató volt, az első pontot elhozta a Loki, de a kaposváriak hamar fordítottak és 4-1-re elhúztak. A vendégek szurkolók bár az előnynek örülhettek, de 6-4-nél nagyon megijedhettek, hiszen Magyar Bálint rosszul érkezett vissza a felugrásból, úgy tűnt kiment a bokája, de visszament a pályára, és nem is sántikált, így egy kicsit megnyugodhattak. Olyannyira, hogy Baróti Árpádék hamar 11-5-re húztak el, ami megpecsételte a találkozó sorsát. A Lokinak innen már nem volt visszaút a mérkőzésbe, a Kaposvár a második meccslabdáját kihasználta, 11-15.

A FINO Kaposvár ezzel a 3-2-es sikerrel lezárta a bajnoki döntőt, és akár csak a tavalyi idényben, úgy most is 3-1-re nyerte az aranycsatát, a MÁV Előre Foxcon pedig ismét ezüstérmet szerzett így.

MÁV Előre Foxconn – FINO Kaposvár 3-2 (23, 20, -24, -16, 11)