Föcsök Jánosné Dőri Erzsébet 1934. április 11-én született Bodajkon ötödik gyermekként. Hatéves volt, amikor a család Csákvárra költözött. A háború nagyon megviselte őket, három hónapon át menekülniük kellett, mindenük odaveszett. – olvasható az ÖKK közleményében.

Erzsi néni 1956 szeptemberében kötött házasságot, így került Székesfehérvárra, a Maroshegyre, ahol azóta is él. Két lánya született, Erzsébet 1958-ban, Katalin 1960-ban, őket nevelte nagy szeretettel. A házban és a ház körül bőven akadt tennivalója, a 300 négyszögöles kertjében zöldséget, gyümölcsöt termesztett, emellett disznókat is nevelt. Férje az ARÉV-nél dolgozott, és mivel sokat túlórázott, az otthoni munkát Erzsi néni végezte. Jellemző rá a szerető gondoskodás, már abban az időben is mindig odafigyelt a környezetében élő idősekre, segített nekik, meghallgatta történeteiket, örömüket és bánatukat, mindig volt hozzájuk jó szava, és ha kellett, ebéddel is kínálta őket.

A sok otthoni teendője mellett 1968-ban takarítást vállalt. Mindössze két évet dolgozott a FÜSZÉRT-nél, amikor az édesanyját baleset érte, három évig ápolta őt, gondoskodott az apukájáról is, és közben a munkáját sem adta fel, kora reggel és késő este takarított. Erzsi néni férje 30 év házasság után, 1987-ben hunyt el. Négy unokája van, akik már tíz dédunokával is megajándékozták, a dédunokák közül a legnagyobb 22 éves, a legkisebb 16 hónapos. Minden szeretetét, törődését a családjának szentelte, igazi nagymamaként segítette a kicsik nevelését. A környezetében élő idősek iránti szeretete és törődése továbbra is megmaradt. Sokan azóta is hálásak neki, és igyekeznek visszaadni, amit az ő hozzátartozójuk kapott Erzsi nénitől. Testvérei közül hárman sajnos már nem élnek, őket az utolsó napjaikban is segítette, tartotta velük a kapcsolatot.

Maroshegyi otthonában egyedül él, többnyire ellátja magát, és sok segítséget kap a családjától. Kitűnő szellemi frissességnek örvend, rendkívül tájékozott az ország és a város ügyeiben, hiszen sokat olvas, a Fejér Megyei Hírlapot és két másik újságot az elsőtől az utolsó betűig kiolvassa, emellett rejtvényt fejt és régi számítógépen játszik. Ha ereje engedi, kertészkedik, virágokat nevel. Hívő emberként sokat imádkozik a családjáért, a hazáért és a békéért.

Fotó: Ostorházi Helga / ÖKK



Meglepetés és nagy öröm volt számára, hogy a 90. születésnapja alkalmából a Városházán köszöntötték, ahol még soha nem járt. A találkozón Cser-Palkovics András polgármester és Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője gratulált Fehérvár közössége nevében. Erzsi néninek alkalma volt megnézni a Dísztermet, a Szent Korona hiteles másolatát, a polgármesteri irodát, a kistanácstermet és számos érdekes, fontos tárgyi emléket, értéket.