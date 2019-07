Mindig örömmel térnek vissza Fehérvárra a világsztárok

Kedden elrajtol a IX. Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj a Bregyó Közi Regionális Atlétikai Centrumban.

Három olimpiai és hét világbajnoki aranyérem „volt jelen” hétfő délelőtt a verseny előtti utolsó sajtótájékoztatón, amely a viadal közeledtével is igen jó hangulatban telt a Hotel Magyar Király Szent István termében. A megjelenő kilenc atléta pedig csupán egy kis szelete volt annak az ismételten igen patinás mezőnynek, amely a keddi napon Székesfehérváron küzd meg egymással a legfényesebben csillogó érmekért. Az ünnepélyes esemény a jövő szempontjából is tartogatott fontos pillanatokat, hiszen Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke ekkor írta alá a további 1+2 évről szóló megállapodást – a versenynek tehát ezt követően is a királyok városa ad majd otthont. A memorial szervezői kiemelték, amellett, hogy a világsztárokkal együtt különleges hangulat is érkezik a városba, a fiatal sportolók számára is nagyszerű lehetőség a megmérettetés, hiszen testközelből láthatják, hogyan készül egy-egy futamra egy olimpiai bajnok. Deutsch Péter hozzátette, nincs még egy olyan rangos egynapos esemény hazánkban, mint a 28-szoros magyar bajnok Gyulai Istvánról elnevezett verseny.

A kétszeres olimpiai bajnok hármasugró Christian Taylor szerint nemcsak a versenykörülmények miatt jönnek szívesen ide a nemzetközi atlétika legnagyobbjai, hanem azért a szeretetért is, ami övezi őket ittlétük alatt. Taylor mellett Will Clay szintén hármasugrásban fogja megméretni magát, ő azonban igazi kuriózumnak számít az atlétikán belül: mind hármasugrásban (ezüst), mind távolugrásban (bronz) szerzett olimpián érmet. Bár ők maguk is példaképek, szóba került az is, hogy kire néznek fel az atléták. A brit gátfutó Andrew Pozzi hat gyermeket felnevelő szüleit tekinti példaképének, a szintén gátfutó, 110 méteren az idei legjobb eredménnyel rendelkező Grant Holloway édesapjára néz fel leginkább, míg a női 100 méter gát világranglista-vezetőjének, Kendra Harrisonnak nővére a példaképe. Pozzi egyébiránt az elmúlt hónapokban új edzővel készült annak érdekében, hogy fedett pályás sikereit követően nyílt versenyen is jó eredményeket tudjon elérni. Kedden kiderül, mire megy ezúttal többek között Holloway és a regnáló olimpiai és világbajnok jamaicai Omar McCleod ellen.

A 400 méteres síkfutás mindig mosolygós regnáló olimpiai bajnoka, Shaunae Miller-Uibo saját elmondása alapján élete legjobb formáját éli, ami annak is köszönhető, hogy új edzéstervvel készült az elmúlt időszakban. Az új, ezüstös színű frizurával érkező sportoló elmondta, amennyiben év végéig az elvárásainak megfelelő eredményeket ér el, aranyszínűre is befestené a haját – az év vége még messze van, annyi azonban bizonyos, hogy ezúttal ő a 200 méteres síkfutás esélyese. A világ jelenlegi leggyorsabb emberének tartott, a 60 méteres síkfutás világrekordját és a 100 méteres futás idei legjobb eredményét tartó Christian Coleman elmondta, folytatni szeretné a patinás eredménysort, azon dolgozik, hogy még az utolsó simításokat is elvégezze mozgásában. Ramil Guliyev, aki két éve világbajnoki címet ünnepelhetett 200 méteren, kiemelte, hogy különösen azért jelent számára sokat az aranyérem, mert így hazájában, Törökországban több fiatal atléta elhiheti, hogy képes ilyen magasságokig eljutni, őket szeretné motiválni egy kimagasló fehérvári eredménnyel is.

A verseny kedden 12 órakor indul a Bregyó közi sportcentrumban, és egészen 19.45-ig tartanak majd az egyes számok. Világcsúcskísérletre is sor kerül majd, az etióp Genzebe Dibaba igyekszik majd megdönteni a 2000 méteres síkfutás 5:23:75-ös jelenlegi világrekordját. A sztárok megérkeztek, a közönség készen áll. Rajt!