Még többre vágyik a folytatásban Lukács Norbert

Az 1999-ben vagy később született kosarasok közül az Alba 18 éves tehetsége, Lukács Norbert produkálta a legjobb számokat a nemrég zárult idényben.

Az eddig sem volt vitás, hogy a 19. születésnapját a hétvégén ünneplő Lukács Norbert rendkívüli értéke a hazai kosárlabdának, a fiatal bedobó ezt legutóbb is igazolta, ugyanis ő végzett az élen a fiúknál az NB I-es fiatalok között. A 2019/2020-as idényben 14 mérkőzésen 9,9 perc-, 2,4 pont-, 1,9 lepattanó-, 0,6 gólpasszátlagot mondhatott magáénak, ami 4,6-os VAL-­értéket jelent. Mögötte a debreceniek tehetséges centere, Ekene Godwin Omenaka (2000, 4,2-es VAL-átlag) lett a listán a második, míg a szintén hajdúsági, elsősorban irányító poszton bevethető Somogyi Ádám (2000) zárt a harmadik helyen 3,5-ös hatékonysági mutatóval. Olyan kosarasok zártak az első háromban, akik jövőre is utánpótláskorúként bizonyíthatnak a bajnokikon.

– Örülök, hogy én végeztem az élen, minden elismerés fontos. Ugyanakkor nem tulajdonítok neki túlzott jelentőséget. Ugyanis nem nagy számok, amiket produkáltam, átlagban tíz percet sem töltöttem a pályán a mérkőzéseken. Ha többet játszom, nyilván több pontot dobok, több a gólpasszom és a lepattanóm, tehát fontos, hogy emeljem a játékpercek számát. Voltak jó meccseim, különösen a DEAC elleni hazai, megnyert bajnoki, amelyen csereként léptem pályára, aztán szinte végig a parketten voltam, 25 perc alatt kilenc pontot és öt lepattanót produkáltam. Ezzel elégedett lennék az új idényben is. Tudom, mindenben kell még fejlődnöm.

Lukács az utóbbi másfél hónapban – miután a közös edzések és a bajnoki elmaradnak – többet foglalkozik a tanulással, a Corvinus fehérvári campusán végzi a második félévet, gazdálkodásmenedzsmentet tanul, elmondása szerint jó eredménnyel. Online hallgatja az előadásokat, hétfőn négy órán át követte az eseményeket a világhálón a családi vállalkozás menedzsmentről, később pedig vizsgázik ebből, valamint más tárgyakból. Tavaly nyáron érettségizett, az Alba által bevezetett életpályamodellnek köszönhetően az elsők között megvalósíthatja azt, hogy szülővárosában sportolhat a legmagasabb osztályban, végezheti egyetemi tanulmányait, majd pályafutása végeztével el is helyezkedhet a koronázó­városban. Persze ez még roppant távoli, legalább másfél évtizeden át szeretne pattogtatni a legmagasabb szinten. Az utóbbi két évben háromszor hívták meg a felnőttválogatottba, együtt tréningezett a legjobb magyar kosarasokkal.

– Hivatalos találkozón nem léptem pályára, csak edző­mérkőzésen, szeretném tétmeccsen is magamra ölteni a címeres mezt, remélem, rövidesen összejön. A tanulás mellett edzem is, az otthonunk közelében futok, valamint az udvarunkon kosarazhatok is, egy palánkot évekkel ezelőtt felszereltünk. Valamint erősító eszközökkel is rendelkezem, időben beszereztem ezeket, olyan, mintha egy szerényebben felszerelt konditeremben dolgoznék.