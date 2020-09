Második győzelmét aratta a Kohász

A kötelező győzelem terhe alatt fogadta az újonc Boglári Akadémia-SZISE együttesét a Dunaújvárosi Kohász KA a K&H Liga női kézilabda NB I 4. fordulójában.

Dunaújvárosi Kohász KA–Boglári Akadémia-SZISE 30-28 (14-10)

Rácalmás, zárt kapuk mögött. V.: Andorka, Huckert

DKKA: Hlogyik – Kazai 2, Szalai 9, Krupják-Molnár 3, Jovovity, Barján 6, Mihály 2. Csere: Babovic (kapus), Ferenczi, Horváth G. 3, Schatzl Natalie 2, Román 3/1, Dabevska, Sziráki, Nick. Vezetőedző: Vágó Attila.

Boglári A.: Gercsó – Monori 2, Kukucska 4, Vámos 1, Koronczai 3, Kajdon 4/1, Kocsis 1. Csere: Magera (kapus), Majer, Takó 3, Farkas J. 5/1, Faragó 1, Mlinkó 3, Juhász G., Bánhidi, Woth. Vezetőedző: Ifj. Kiss Szilárd

Kiállítások: 6 ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/1 ill. 2/2

„Négypontos meccs lesz, amit nyernünk kell!” – vélekedett a két ponttal rendelkező csapat csatája előtt a Kohász vezetőedzője, Vágó Attila. A dunaújvárosiak és a bogláriak is a Szombathely gárdáját verték az első három forduló során, így sejteni lehetett, hogy közel azonos játékerőt képviselő alakulatok feszülnek egymásnak.

Nos, a DKKA hamar elvette a Balaton-parti fiatalok kedvét. Szalai Babett három góljával húzott el a Kohász, Ifj. Kiss Szilárd ki is kérte első idejét már a második percben. Nem tartotta túl hosszan a rendezett sorokat a vendég, felzárkózott ugyan, de Szalai vezérletével tartotta a háromgólos fórt a Dunaújváros. Korábbi újvárosi nevelésű lányok, Kukucska és Monori, valamint Koronczai Petra találataival tartotta a lépést a Boglár-SZISE. Az elképesztő formában kezdő Szalai Babett mellett Barján Bianka is bevállalta a gólgyártó szerepét (8-4). Állandósította előnyét a dunaújvárosi egylet, a 21. percben 10-6-ra vezetett köszönhetően annak, hogy támadásai hatékonyak voltak, míg az elvesztett labdák után is rohantak a vendégek leindításaival, s többször is megakasztották a ziccereket. A szünetre négygólos előnyt kovácsoltak a hazaiak, 14-10.

Fordulás után két támadást is rontott a Kohász, majd Hlogyik védése után Szalai Babett hatodik próbálkozására is betalált. A bogláriak védekező felfogást váltottak, egyre több labdát szereztek, s emberhátrányból, majd előnyből is gólt dobtak. Vágó Attila a 45. percben, 21-18-nál kért időt, igyekezett felhívni lányai figyelmét a hibákra, mert a gyors vendégek megtorolják azokat. A boglári SZISE-nél Farkas Johanna lendült bele a játékba, majd Kukucska ziccerével már két gólra zárkóztak a vendégek. Ugyanakkor a DKKA oldalán a csereként beállt Horváth Gréta két gólja sokat jelentett (23-20). Román és Schatzl Natalie fontos találatai állították vissza a már biztosabbnak mondható, négygólos különbséget. Nem adták fel azonban a Balaton-partiak, Mlinkó, Koronczai és Kukucska is betalált, így fél perccel a találkozó vége előtt egy gól volt a DKKA előnye. A győzelmet végül Horváth Gréta biztosította be, 30-28.