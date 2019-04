Magabiztos sikert aratott hazai pályán a gyors és technikás Csákvár

A Merkantil Bank Liga 34. fordulójában a Soroksár együttesét fogadta az Aqvital FC Csákvár csapata.

Aqvital FC Csákvár– Soroksár SC 2-1 (1-0) Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 450 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman, Bertalan) Csákvár: Markek – Csilus Á. (Nándori, 82.), Kiprich D., Dulló, Deutsch L. – Farkas A., Mészáros D. (Papp M., 79.) – Skribek, Sándor Gy., Simon M. (Szabó M., 67.) – Baracskai. Vezetőedző: Szijjártó István. Soroksár: Kovács Dániel – Molnár R., Dvorschák, Valencsik, Bor – Huszák, Derekas – Gárdos, Tamási (Lőrinczi, 46.), Kovács Dávid (Kundrák, 46.) – Pál A. (Korozmán, 68.) Vezetőedző: Lipcsei Péter. Gól: Sándor (3.), Skribek (52.), ill. Korozmán (84.) A dorogi győztes recept lemásolását tűzhette ki céljául a Csákvár, és már a 3. percben megszerezték a vezetést: Csilus Ádám adott be jobbról, az érkező Sándor György pedig nyolc méterről a kapuba lőtt, 1-0. A gól után is maradt támadásban a hazai együttes, Simon Márk centerezése után Baracskai Roland lövését hárította Kovács Dániel.

Egyértelmű volt a hazai mezőnyfölény, a 20. perchez érve a rendkívül aktív Simon élesen, erősen középre tett labdája zúgott el kevéssel a jobb kapufa mellett, anélkül, hogy bárki beleért volna. Szemmel láthatóan nagy volt a zavar a soroksári fejekben, a hátsó alakzat ügyetlenkedése után Simon végezhetett el a szögletet, majd Farkas Aurél lőtt kapura 25 méterről. Az első komoly vendég helyzetig a 24. percig kellett várni, ekkor Pál András cselezte be magát a tizenhatoson belülre, és tekert nem sokkal a csákvári kapu mellé. Öt perccel a félidő vége előtt Sándor játszotta magát üresre szépen, középre nyesett labdájáról Baracskai centikkel maradt csak le. Az eseménydús első játékrész záró mozzanataként előbb Simon tesztelte Kovács Dániel reflexeit, majd Skribek lőtt nem sokkal mellé. Alig, hogy elkezdődött a második félidő, azonnal veszélyeztetett Skribek: becselezte magát a tizenhatos jobb oldalán, pazar lövését Kovács hatalmas védéssel tolta a kapufára. Továbbra is nyomott a Csákvár, az 52. percben pedig újabb gólt láthatott a közönség: Baracskai futott el a tizenhatos jobb oldalán, precíz centerezését pedig Skribek Alen pörgette Kovács alatt a soroksári kapuba, 2-0. Teljes mértékben megérdemelt volt a hazai előny, hiszen gyors, pontos passzokkal villámgyorsan az ellenfél tizenhatosa elé tudtak kerülni. A védelem is rendületlenül tette dolgát, Dulló Martin a 65. percben sokadik remek szerelését mutatta be, majd előretörése után immár hatodik szögletét végezhette el a hazai alakulat. Az idő előrehaladtával egyre inkább a fizikalitás felé tolódott el a hangsúly, míg a következő gólt meglepetésszerűen a vendégek szerezték: a Szabó Máté elleni szabálytalanságot nem fújta le Gaál Ákos, a vendég támadás végén pedig Korozmán Kevin fejelt a bal felsőbe, 2-1. Alaposan felborzolta a kedélyeket a magára találó Soroksár, az eredmény azonban nem változott, nagyon fontos három pontot szerzett a remekül futballozó, tizedik helyre felugró Csákvár.