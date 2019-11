Lecsúszott az Iváncsa a dobogóról

Jobban bírta a végjátékot és otthon tartotta a pontokat a Dabas gárdája az Iváncsa ellen az NB III Közép csoportjának 14. fordulójában.

FC Dabas–Iváncsa KSE 1-0 (0-0)

Hazudnánk, ha gólgazdag ta­lálkozóként jellemeznénk a két együttes vasárnapi találkozóját.

Az első félidő góltalansága lényegében rányomta a bélyegét a második játékrészre is. Az idő múlásával (és az ingerszegény játék miatt) egyre jobban érződött, vagy inkább körvonalazódott, hogy legfeljebb egyetlen találat lehet a mérkőzésben, ami el is fogja dönteni a találkozót. Nos, a 84. percben ez meg is született, igaz, nem az esélyesebbnek vélt vendéggárda által.

A 70. percben Sánta Attilát váltó Takács Kornél talált be a vendégek kapujába (1-0), s szerezte meg a hazaiak számára a vezetést.

Az Iváncsa játékában már nem volt annyi, hogy gólt találjon, s ezzel véget ért a három mérkőzés óta tartó veretlenségi szériája Domján Attila tanítványainak. A Fe­jér megyeiek ezzel a vereséggel átadták dobogós helyezésüket a Monor csapatának, a Dabas pedig már a nyolcadik helyen áll a harmadosztály Közép csoportjában.