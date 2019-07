Lassú rajt, fergeteges fehérvári befutó

Takács Boglárka egyéni legjobbját megközelítve menetelt a svédországi U20-as atlétikai Európa-bajnokság nyitónapján, s döntőbe jutott 100 méteren.

In medias res. Már az első napon belecsapott a lecsóba az U20-as atlétikai Európa-bajnokságon versenyző magyar delegáció. Minden atlétikai viadalon talán a 100 méteres síkfutás vonzza a legtöbb tekintetet, a királyszámra mindenki odafigyel. Az ARAK Up. Akadémia rendkívül tehetséges sprintere, Takács Boglárka is erősen fókuszált a 100 méter előfutamára, pedig két másik számban is indul (volna) a kontinensviadalon… A 18 éves móri lány a negyedik előfutamban, vagyis a legjobbak között futott százon, s csipkednie kellett magát, mert előttük már többen is korosztályos nemzeti csúcsot repesztettek, mint például a spanyol, vagy a holland hölgy. Bogi nem a legjobban kapta el a rajtot, kissé beragadt, de aztán egyre feljebb verekedte magát, s egyéni legjobbjától csupán négy századdal elmaradva futott be harmadikként a brit Immanuela Aliu és a német Talea Prepens mögött.

Az arakos lány számára ez automatikus kvalifikációt jelentett a középdöntőre, 11,70 másodperces ideje pedig bizakodásra adhatott okot. Az összevetésben végül a nyolcadik legjobb idővel jutott tovább. A számban induló másik magyar, Furulyás Lili nem lépett tovább előfutamából.

A középdöntőben is beragadt a rajtnál Takács Bogi, de ez sokat nem számított, elképesztőt repesztett, s tovább javította napi teljesítményét. 11,68 másodperces ideje futama harmadik helyére rangsorolta, s az Eb 100 méteres fináléjába jutott. Eredményének értékét növeli, hogy megelőzte az előfutamban előtte futó német Prepenst is, így kiejtette riválisát. A középdöntő leggyor­sabb sprintere a holland N’Ketia Seedo volt, aki 11,40 mp-es idővel lépet elő a pénteki finálé legesélyesebb futójává. Takács Boglárka nyolcadikként kvalifikálta magát, s 20.35-kor akár éremért szállhat harcba, így a minél jobb teljesítmény érdekében a 200-as előfutamban nem indul délután. Pénteken a 100 m döntőjében futó Takács Bogi mellett három másik fehérvári atléta is megkezdi szereplését az Eb-n. 400 gáton Csókás Nikolasz 13 óra 13 perckor küzd a továbbjutásért, ugyancsak 400 gáton, de a nőknél Mátó Sára az egyik legnagyobb esélyesként fut 13.48-kor. Brandl Lilla 12.25-kor áll dobókörbe a kalapácsvetés versenyében.