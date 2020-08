Kozák Luca magyar csúcsot futott

Ilyen verseny még nem volt. A 10. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon picivel kevesebb volt a világsztár, mint korábban, amikor nézők előtt versenghettek a sportág legjobbjai.

Annak ellenére nem vesztett családias hangulatából, emberközeli miliőjéből a Gyulai István Memorial Atlétikiai Magyar Nagydíj, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés okán nézők nélkül rendezték.

A városban járva-kelve azonban könnyedén bárki összefuthatott egy olimpiai bajnokkal, vagy mondjuk egy kétszeres, akár négyszeres világbajnokkal. A lengyelek kalapácsvető klasszisa, Pawel Fajdek a Zichy liget szélén pihent meg egy padon a viadal előtti este, míg a hármasugrás regnáló olimpiai- és világbajnoka, Christian Taylor a Szent István Mezőgazdasági Szakközépiskola hátsó udvara előtt téblábolt délidőben, valószínűleg nem egy iskolai menzára szeretett volna éppen beugrani a verseny napján. Bár, egy gyors menü után még akár ki is érhetett volna a Gyulai Memorial nyitószámára. A női kalapácsvetést a francia Alexandra Tavernier nyerte 73,09 méteres dobásával, amivel maga mögé utasította Malwina Kopront (POL), s a világranglistát vezető fehérorosz Hanna Maliscsiket is. Gyurátz Réka a hatodik, Orbán Éva a nyolcadik, Németh Zsanett a 9. helyen zárt.

A férfiak kalapácsvetése során főként a 75 métert ostromolták a versenyzők, a 80-as álomhatárhoz több kellett volna. Halász Bence a negyedik sorozatban vette át a vezetést 78 méterre reptette a kalapácsot, amit komoly meló árán tudtak kirángatni a pályamunkások a mély talajból. Az Európa-bajnok lengyel Wojciech Nowicki azonban hét centivel túldobta az ötödik sorozatban, s ezzel nyert is. Fajdek csak a negyedik lett, Pars Krisztián a 8., az arakos Pásztor Bence a kilencedik.

A női távolugrás első kísérletei alatt felerősödött az egyébként sem gyenge szél, a hőmérséklet lehűlt, s az eső is rázendített. A körülményekhez a fehérorosz Nastassia Mironcsik-Ivanova alkalmazkodott a legjobban, 677 centivel lett első, 1 centivel előzte meg Bekh-Romancsukot (UKR). Lesti Diána egyéni csúccsal, 6,65-tel let harmadik. Az ARAK sportolója, Endrész Klaudia a 12. helyen zárt (5,94).

Szabó Barbara és Jankovics Dániel egy centiméteres előnnyel, 387 összesített eredménnyel nyerték a páros magasugrást.

Amerikai sikert hozott a 400 méteres gátfutás. Szoros befutó után David Kendziera örülhetett.

A 400 méteres női gátfutás résztvevői is megsínylették a szelet, Mátó Sárát is zavarta, az ARAK kiválósága a nyolcadik helyen futott be, a számot a ranglistavezető holland Femke Bol kiváló futással nyerte (54,67).

A 400 méteres síkfutás végén is nagy volt a csata, az amerikai Wadeline Jonathas 2 századdal verte meg a holland Lieke Klavert.

A férfiak 400 méterén nem meglepetésre az amerikai Kahmari Montgomery volt a leggyorsabb, idei legjobbját, 45,50-et futva.

A 100 méteres férfi síkra, a „csillagszóróra” kisütött a nap, s Noah Lyles 10,05 másodperccel tündökölt, az amerikai könnyed nyargalással verte a mezőnyt.

A diszkoszvetés során a világranglista vezetője, a svéd Daniel Stahl 67 méter 31 centis hajításával győzött. Huszák Ákos a hatodik helyen zárt.

A távolugrásban elvérző Taliyah Brooks a 100 méteres gátfutásban sem tudott javítani, az első akadályban elakadt a lába, nagyot bukott. Azonban Kozák Luca új országos csúccsal, 10,71 mp-cel lett második a holland Nadine Visser mögött.

Baji Balázs és Szűcs Valdó nem tudott beleszólni a nagyok harcába a 110 méteres gátfutásban. A világbajnok Grant Holloway nagyszerűen rajtolt, de a végére beérte őt a világ idei legjobbjával rendelkező Orlando Ortega, s egy századdal meg is verte Holloway-t (13,21 mp.).

Az idő előrehaladtával egyre zsúfoltabbá vált a Regionűális Atlétikai Központ lelátója, a számá már letudó versenyzők szépen sorjában felültek a széksorokba, s együtt csacsogva, nevetgélve, ismerkedve követték a rekortánon még zajló eseményeket. Mint például a férfiak hármasugró számát, melyben a kétszeres olimpiai bajnok, négyszeres világbajnok Christian Taylor inkább csak szenvedett. Azonban a Burkina Faso-ból származó Hugues Fabrice Zango magabiztosan ugrált. Taylor így is idei legjobbját teljesítette a 17 méter 34 centivel. A maratonira nyúlt versenyben már nem tudtak javítani az ugrók, s Zango 17,43 méterrel nyert.

A nők 200 méterén a holland Dafne Schippers volt a nagy esélyes, 120 méterig vezetett is, de végül az amerikai Lynna Irby alaposan megverte.

Az idei Gyulai Memorial egyik legnagyobb csillaga, a 100 métert nyerő Noah Lyles 200 méteren is elindult, s ha már benevezett az amerikaiak világbajnoka, remek futással győzött is. 20,14 másodperc alatt tudta le a távot.

A viadal zárószáma debütált a Gyulai Memorialon, hiszen a verseny eddigi kilenc állomásos története során soha sem szerepelt a programban a 600 méteres síkfutás. Wesley Vasquez 580 méterig vezetett, azonban nagyon elfáradt a puerto rico-i, s az amerikai Donavan Brazier megelőzte az utolsó 20 méteren. Brazier 1 p. 15,07 másodperccel futott versenycsúcsot.

A megmérettetésen legjobb teljesítményt nyújtó atlétának a 110 gát győztese, a spanyol Orlando Ortega bizonyult, aki az utolsó lépéseken verte meg riválisát. Ezért vehette át ő a Spiriev Bojidar trófeát.

