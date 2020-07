Kiszakadt a gólzsák: magabiztos győzelem

Laza hatossal kezdte az első nyári előkészületi mérkőzését az NB II-es Aqvital FC Csákvár. A Grosics-stadionban rendezett találkozón az NB III-as Tatabányának jutott az áldozat szerepe a szerda esti mérkőzésen.

FC Tatabánya–Aqvital FC Csákvár 0-6 (0-3)

Grosics Gyula Stadion

Tatabánya: Balla – Hajas, Kovács I., Német A., Farkas M., Gyürki, Soltész, Katona, Kocsis G., Árvai, Faludy

Csákvár: Zelizi – Major, Albert I., Papp M., Koch – Mim, Mészáros, Madarász – Sejben, Daru, Baracskai.

Gól: Albert I., Kovács (öngól), Sejben, Ganbayar, Madarász, László

A Fejér megyeiek remek körülmények között, ideális környezetben dolgozhattak az alapozás során, a mátraházi olimpiai központban edzőtáboroztak, így Visinka Ede tanítványai erőtől duzzadva várhatták a mérkőzést.

A házigazda tatabányaiaknak is volt miből erőt meríteniük, ugyanis nagy fölénnyel harcolták ki a feljutást a megyei I. osztályból. A lejátszott 19 meccséből 18-at megnyert Bekő Balázs csapata és 17 pontot vertek a második helyezettre, ám szerda este megmutatkozott az osztálybeli különbség a két gárda között.

A csákváriak kezdőjében rögtön három új szerzemény is debütált. A kapuban a Bicskéről „hazatért” Zelizi Patrik kezdett, mivel első számú kapusok, Markek Tamás a sikeres államvizsgája miatt felmentést kapott. A védelem tengelyében a Puskás Akadémia II-től kölcsönbe érkezett Papp Milán, míg a hátsó alakzat bal oldalán Koch Attila bizonyíthatott. Ebben a nagy múltú stadionban valamennyi játékos odatette magát, és egy gyönyörű estét varázsoltak a kilátogató vendég szurkolóknak. Az első félidőben háromszor találtak az ellenfél kapujába a vendégek, így megnyugtató előnnyel vonulhattak szünetre.

Talán éppen emiatt is, a szünet után valamennyi cserejátékosát pályára küldte a tréner, így tovább fiatalodott az egyébként sem túl idős csákvári csapat. Szemmel láthatóan élvezték a játékosok, hogy már nemcsak edzésen, de mérkőzés keretein belül is a pályán lehetnek. Tették-vették a labdát a fiúk, egy nagyon összeszedett és összerakott gárda benyomását keltették. Az különösen örömteli volt, hogy néhányan már most bajnoki formában futballoztak. A második játékrész sem múlt el csákvári gólok nélkül, gyakorlatilag megduplázták előnyüket, így 6-0-ra nyertek első felkészülési meccsükön

Szombaton délelőtt pedig a Vasas együttese ellen lépnek pályára idegenben, ami egy igazi erőpróbának ígérkezik az edző, Visinka Ede szerint is:

„Nagyon elégedett vagyok a hozzáállással és a mutatott játékkal. Ahhoz képest hogy mely fázisában tartunk a felkészülésnek, tetszetős akciókat vezettünk, nagyon jó úton haladunk a céljaink felé. A szombati találkozó egy más kávéház, ott felmérhetjük, hogy hol is állunk jelenleg.”