Kismarty-Lechner Gábor újoncként lett bronzérmes a ralikrosszban

A szezon­zárón nyújtott kiváló autózásával ért fel a Hankook Racer Cup RX bajnoki dobogójára Kismarty-Lechner Gábor. A fehérvári pilóta első idényét töltötte a ralikrosszosok mezőnyében.

Soha nem adja fel. Kismarty-Lechner Gábor hatalmas hajrával jutott fel a magyar rali­krosszbajnokság Hankook Racer Cup RX kategóriájának dobogójára. A szezonzáró rabócsiringi viadalon kiegyensúlyozottan autózott, s nyert. Az összetett hatodik helyéről lépett fel ezzel a harmadik pozícióba.

A kvalifikációs futamok, majd az elődöntők után a két nap során legjobban teljesítő hat versenyző kanyargott a máriapócsi döntőben.

A bajnokaspiráns Makai György indult az élről, majd sorrendben Kismarty, Csuti, dr. Bölcskei, Somogyi, végül Mihalik követte.

Kismarty tudott elsőként eljönni Makaival a nyomában, így a többiek rögtön ki is mentek a jokerkörre. Nem sokkal később a két élmenő is letudta a kötelező jokert, majd szoros küzdelemben, többszöri kontakt után Kismarty-Lechner Gábor ért célba elsőként.

A 43 éves autóversenyző pályafutása első ralikrossz-­szezonjában kategóriája harmadik helyén zárt Makai György és Boldizs Bence mögött.

– A döntő futamban az első kanyarig fej fej mellett haladtunk Makaival, de én voltam a kedvezőbb íven, elsőnek tudtam elfordulni, s onnantól arra törekedtem, hogy ne tudjanak megelőzni. Volt kontakt a döntőben is, többször is meglöktek, de nem voltak nagy találkozások. Fontos volt a jó szereplés a végén, mert a pályaversenyzés miatt egy fordulót kihagytam a rali­krosszban. Ennek ellenére úgy érkeztem Máriapócsra, hogy az összetett hatodik helyén álltam a bajnokságban, de a dobogó még elérhető távolságban volt. Sikerült behúzni – tekintett vissza Kismarty-Lechner Gábor, aki a pályaszakágban már bajnoki címet szerzett Endurance-ban, a gyorsasági bajnokság zárófordulójában pedig vezető pozícióját próbálja megőrizni. – Végig komolyan vettem a ralikrosszt. Ha valaki év elején azt mondja, hogy egy futamot kihagyva is elérem a dobogót, aláírtam volna. Nagyon szoros volt a csata, a második helyezett három ponttal volt előttem, a negyedik egy pont hátránnyal követett engem. Borzasztóan erős bajnokság volt, amelynek során a szerencse is mellém állt.

Amikor nem indult, riválisai annyira körbeverték egymást, hogy nem lépett el senki az összesített pontversenyben. Kismarty nem csupán a zárófutamot, de az azt megelőző hétvégét is nyerte, ez mindenképp biztató a jövőt illetően. Már ha 2020-ban is indul

ralikrosszban a fehérvári autó­versenyző.

– A pályaversenyzésben öreg rókának számítok, de a ralikrossz egy más kávéház. Van még mit tanulni, de kíváncsian várom, mit hoz a jövő. Beleszerettem ebbe a szakágba is, másfajta kihívást igényel. A pályaversenyzés monotonitástűrésről szól, itt pedig a 4-5 perces futamok alatt a koncentrációra van nagy szükség. Az év elején tanulnom kellett, szoknom a közeget. Nem is az autót, mert pályaversenyeken már mentem a Suzukival, sokkal inkább azt, hogy itt murván is kell menni, valamint hogy ebben a szakágban óriási jelentősége van a jokerkörnek. Alkalmazkodni kellett, de rá­éreztem az ízére.