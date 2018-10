Kinőtte a nadrágot a Vidi

Regionális nemzetközi labdarúgó-bajnokságot szeretne a piros-kék egyesület főtámogatója, Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója.

A nyugati futballkultúrákban talán szokatlanul hangzik, ha egy csapat főtámogatója nyilatkozik sportszakmai kérdésekben, ezért is érdekes Hernádi Zsoltnak, a Vidi névadó szponzoraként funkcionáló Mol vezérigazgatójának egy reggeli televíziós műsorban adott interjúja. A vállalat 2010 óta állt a tavalyi bajnoki címet még Videotonként bezsebelő piros-kék egylet mögött, az együttműködés idén júliustól még szorosabb lett. Miközben a Mol Vidi FC-vé keresztelt egylet ultrái, az RBD szurkolócsoportja bojkottálta a meccseket, addig kedvenceik az Európa-ligában bizonyítják rátermettségüket. Az újabb kihívások azonban áldozatokkal (is) járnak…

– A Vidi Magyarországon benne van az első három legjobb csapatban, a pillanatnyi formának vagy egy edzőcserének a kérdése, hogy éppen hol fog végezni a bajnokságban – mondta Hernádi. – A továbblépéshez, mint minden máshoz, pénz is kell. A Videoton megkeresett minket, hogy szeretne magasabb szintre lépni – ez teljesen egyezett a mi terveinkkel –, amire mi azt mondtuk, hogy a magasabb pénzhez viszont egyszerűen több minden is szükséges. Nekünk is meg kell mondani, hogy mire is adunk pénzt. A névváltoztatás némi ellenállást váltott ki az emberekből, de én meg azt mondom, a mögötte lévő sikereket kell nézni.

A labdarúgás pedig a szurkolókért van, a helyszínen azonban egyre kevesebben támogatják Juhász Rolandékat.

– Én nagyon szívesen leülnék az ultrákkal, ha engednék, de nem engedik – folytatta az üzletember. – Ez egy világi, egyszerű kérdés: mit akarnak látni? Jó focit akarnak látni, vagy ragaszkodnak egy olyan névhez, ami az idők folyamán rengetegszer megváltozott?

A vezérigazgató az interjúban üzleti titoknak minősítette a cég által a klub számára biztosított támogatási összeget, de azt gondolja, a nyári erősítéseknek köszönhetően nagyot lépett előre a társaság. Arra Hernádi sem tudott válaszolni, vasárnap, az MTK elleni 3-0-s fiaskó során miért ugyanabban az összeállításban küldte pályára övéit Nikolics, mint néhány napja Londonban. Azonban úgy véli, a kispadon ülő játékosok sem rosszak.

– Az első félidő végénél felhívtam Garancsi Istvánt, megkérdezni, hogy ez most mi. István pedig letette a telefont.

A vezető szerint a Vidinek eddig sem a Ferencváros, az Újpest vagy a Honvéd jelentette a kihívást, hanem a kis csapatok. Az ő bevallása az, hogy egy nemzetközi, azaz közép-európai bajnokságra van szükség ahhoz, hogy megváltozzon a honi gárdák terhelése. Példaként egy Fradi–Slovan, illetve egy Mol–Dinamo Zagreb párharcot hozott fel.

Lazovics távozását drámaként jellemezte, de úgy látja, a szerb fazonszabászban mindig volt egyfajta bizonytalanság.

Egy azonban biztos, szerinte a Vidi kinőtte a nadrágot…