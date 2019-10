Későn rúgták be a motort

Az osztrák jégkorong-bajnokság (EBEL) vasárnapi játéknapján a Bolzanot fogadta a Hydro Fehérvár AV19.

Linz, Znojmo, Bécs, Graz, Villach. Az időben visszafele haladva ezektől a csapatoktól szenvedett vereséget legutóbbi öt mérkőzésén a Hydro Fehérvár AV19, így a Bolzano elleni vasárnapi találkozón egyetlen célkitűzés volt: kimászni a gödörből egy győzelem révén.

19 másodperc telt el az első harmadból, amikor a fehérváriak legponterősebb játékosa, Andrew Yogan ugrasztotta meg a közönséget: szépen húzott el a bal szélen, majd sebészi pontossággal lőtte ki a hosszú felsőt, 1-0. A következő támadás során Kóger Dániel is hasonlóval próbálkozott, az ő lövése azonban kevéssel ugyan, de mellé szállt. A hazai rohamok után Dinel Frank és Anthony Bardaro indult meg, kettejük összjátéka után pedig Daniel lőtt Ouzas kapujába, 1-1. Fél percig volt csak egyenlő az állás, Daniel Catenacci góljával villámgyorsan fordítani tudott a Bolzano, 1-2. A fehérvári gondokat tovább tetézte, hogy Scott Timmins előbb kettő, majd Harri Tikkanen négy perces kiállítást kapott, kettős előnyhöz juttatva a vendégeket. Ezúttal sem húzták sokáig az időt az olaszok, Marco Insam kék vonalas bombájával használták ki a kettős fórt, 1-3. Továbbra is hadilábon álltak a zebrákkal a fehérvári hokisok, Kuralt kétperces kiállítása azt jelentettre, hogy a 20 percből körülbelül hat és felet emberhátrányban töltöttek a kék-fehérek.

Ott folytatódott a második harmad, ahol az első abbamaradt, egy perc után Yogan ülhetett ki bottal akasztásért – igaz, Kevin Spinozzi kiállítása révén ez az hátrány csupán 20 másodpercig tartott. Nyolc perc telt el a hátékrészből, amikor a változatosság kedvéért ezúttal Kuralt vesztett korongot a védekező harmadban, Bardaro Sebastian Sylvestre elé tálalt, aki háromgólosra növelte csapata előnyét, 1-4. Hazai időkéréssel folytatódott a találkozó, ám a kupaktanácsot követő percek is a Bolzanoról szóltak, Ouzas legalább négy góltól mentette meg csapatát hatalmas védésekkel. Az álmoskásan csordogáló harmad 15. percében jártunk, amikor Erdély Csanád indult meg, hátulról buktatták, a játékvezető pedig azonnal büntetőt ítélt. A rávezetést végül nem a sértett, hanem Yogan végezte el, aki biztos kézzel emelte a pakkot a jobb felsőbe, életet lehelve fagyos hangulatú jégcsarnokba, 2-4. A dudaszó előtt a közönségkedvenc Jonathan Harty akaszkodott össze Colton Hargrove kollégával, akit egy tisztességes ökölpárbajban le is győzött, így az eredmény ellenére pozitív hangulattal fordult az együttes és közönsége a záró húsz percre.

Fortuna-nagyasszony is elengedte a Fehérvár kezét a harmad legelején, az Irving alól valahogy kicsorgó pakkot Kóger két méterről a kapu mellé kanalazta. Hajtott a Fehérvár, viszont olyan periódusához érkezett a találkozó, amikor semmi sem akart jól pattanni. A harmad feléhez érve a ritka fehérvári előnyök egyike során háromszor is Irving bravúrja kellett, hogy ne csökkenjen a két együttes közti különbség. Hát perccel a mérkőzés vége előtt nem átallott a játékvezetői négyes egy újabb megkérdőjelezhető kiállítást befújni, ám ebből végül a Fehérvár jött ki előnyösebben: Timmins kék vonalról eleresztett csuklólövése csapta be Irvinget, 3-4. Egészen katarzisba került a hazai közönség, hatalmas energia áradt a játékosok felé, akik valósággal letáboroztak a Bolzano kapuja előtt. Hiába sorjáztak azonban a lövések, Irving állta a sarat, a korábban összeszedett hátrány pedig végül leküzdhetetlennek bizonyult.