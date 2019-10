Kápolnásnyéki lehetőség

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában mindkét csoportban lesz olyan mérkőzés, amely kiemelkedik a sorból. Északon a Herceghalom és a Tó-Vill Kápolnásnyék, míg Délen a Szabadegyháza–Baracs találkozóra irányulhat a legnagyobb figyelem.

THERMOVÁR

ÉSZAKI CSOPORT

Kivételesen a csoport valamennyi mérkőzését vasárnap rendezik, ezek közül a „legütősebbnek” a Tó-Vill Kápolnásnyék herceghalmi látogatása tűnik. A nyékieket üldözi a tabellán, közvetlen mögöttük áll a vendégcsapat, mely ugyan eddigi öt meccséből hármat megnyert idegenben, de kétszer meg kellett elégedniük a vesztes szerepével. A Kápolnásnyék jól rajtolt idén, mindössze egy vereségük van a listavezető Mány ellenében. Ha, már a tabella éllovasát említjük, ők a sereghajtó Pákozdhoz utaznak, és nagy való-

színűséggel tovább nyújthatják eddig is elismerésre méltó veretlenségi sorozatukat. Hozzájuk hasonlóan ebben az idényben a Puskás Akadémia FC III. is jól muzsikál, ők is a tabella kieső zónájában levő csapattal, a Bicske II. együttesével találkoznak, a korábbi eredmények tudatában nagy meglepetés lenne, ha nem tartanák otthon a három pontot.

2019. október 20., 14.30

Szabadbattyán KSE (13.)–Bakonycsernye BSE (2.), Pusztavám-Jüllich (7.)–Vál (8.), Puskás Akadémia FC III. (3.)–Bicske II. (14.), Herceghalom (5.)–Tó-Vill Kápolnásnyék (4.), Pátka (11.)–Csór Truck-Trailer (10.), Pákozd (15.)–Mányi TK (1.), Fehérvárcsurgói SE (12.)–Flavus Velence II (6.)

Szabadnapos: Szár KSE (9.)

GROUPAMA

DÉLI CSOPORT

Újabb rangadó vár az előző fordulóban a Káloz ellen veretlenségét elveszítő Baracs gárdájára. A tabella elsőségétől búcsúzó együttes a Vajta elleni nulla hét után kiegyenesedő, és zsinórban két nagyarányú győzelmet szerző Szabadegyháza vendége lesz. A házigazdák eddig veretlenek hazai pályán, de szinte ugyanez mondható el a Baracsról is, ám ők még pontot sem vesztettek idegenben. Ezek alapján kiélezett, jó mérkőzésre van kilátás.

2019. október 20., 14.30

MPF Ráckeresztúr (14.)–Előszállás SE (11.), Adony (6.)–Seregélyes (12.), Nagykarácsony GYSA (5.)–Vajtai RSC (1.), LMSK Cobra Sport (9.)–Aba-Sárvíz FC (13.), Sárbogárd II. (8.)–DUFK SE (7.), Szabadegyháza (4.)–Baracs SE (2.), Kálozi SE (3.)–Pusztaszabolcs-Iváncsa II. (10.)