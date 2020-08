Jung Józsefre emlékeztek, nagy nevek érkeztek a tornára

Nagyon kerek szombatot tudhat maga mögött Szabadbattyán, ahol ötödik alkalommal rendezték meg a Jung József labdarúgó emléktornát. Az idei évben már nem csak amatőr, de profi klubok gyermekcsapatai is rúgták a bőrt, sőt, sportbált is tartottak, melynek bevételét az utánpótlás javára ajánlották fel.

Az idei esztendőben kicsit más formában rendezték meg az immáron ötödik Jung József labdarúgó emléktornát Szabadbattyánban, ahol a járvány miatt sok minden elmaradt korábban. Így kicsit falunappá is vált a rendezvény – vallja be Tóth László rendező. Az idei esztendőben már profi klubokat is meghívtak, hogy a helyi gyerekek érezzék a verseny erejét. Kilenc gyerekcsapat mérkőzött meg egymással: itt volt a Főnix Gold, a Videoton, a Csákvár, a Videoton Baráti Kör, valamint Aba, Tác, Polgárdi, Soponya és Szabadbattyán gyerekcsapata. A helyiek felkészítésében és irányításában Magda Csaba edző tett sokat, mutatott rá a főrendező a battyániak számára fontos momentumra. A döntőt a Videoton játszotta a Főnix Golddal, melyből az előbbi került ki győztesen. Nemes gesztus volt azonban, hogy a Simon István vállalkozó és fővédnök által felajánlott nagy értékű sport vásárlási utalványt – mondván, nekik úgyis megvan mindenük – átadták a legjobb térségi csapatnak, azaz a soponyaiaknak. A szabadbattyániak nagy nevekkel találkozhattak ezen a napon: itt volt Németh János, a Videoton utánpótlás koordinátora, Hartyáni Gábor, volt Videoton NB 1-es edző, Tieber László, volt Videotonos válogatott játékos, Bartos József mesteredző, s játszott a szabadbattyáni öregfiúkkal a helyi születésű Czvitkovics Péter, Torghelle Sándor és Juhász Roland is.

Jung József edzőre ezúttal is méltóképpen emlékeztek meg, pályatársa, Nagy József mondott beszédet, ott volt az elhunyt edző két fia is, majd pedig koszorúval rótták le tiszteletüket a sírjánál. A foci mellett volt műsor, este pedig sportbál, melynek bevételét az utánpótlás javára ajánlott fel a rendezőség, a Szabadbattyán KSE.