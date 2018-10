Jobban kell koncentrálnia az Albásoknak

Két, a bajnokságban elveszett összecsapás, valamint a FIBA Europe Cup rajtján Ukrajnában elbukott mérkőzés után hazai pályán javítana az Alba Fehérvár kosárlabdacsapata.

Kedden 18 órakor 16 pontos hátrányt kellene ledolgoznia az Alba Fehérvárnak a Dnyipro ellen, a FIBA Europe Cup-párharc visszavágóján. „Jobban kell koncentrálni!” – Emelte ki Dzunic Branislav az elveszített első meccs után. Ezt a koncentrációt leginkább a védekezésre kell fordítani, hiszen az Alba eddigi három tétmérkőzésén 80 pont fölé dobtak ellenfeleik. Nem sikerült jól a főpróba sem.

Körmendről bajnoki pont nélkül tért haza az Alba, és a játék sem volt túl meggyőző. A gyenge védekezés mellett ezúttal a kosárszerzés is nehézkesen ment. Ezzel szemben az ukránok egy sima, 70-59-es sikerrel hangoltak a fehérvári visszavágóra. Amennyiben nem sikerülne fordítani, akkor is van esély a továbbjutásra, ugyanis a három legjobb kieső is bejut a csoportkörbe az idei versenykiírásnak megfelelően. A játékosok szeme előtt viszont biztos nem ez lebeg, hanem saját kezükbe akarják venni sorsukat, és legalább 17 ponttal legyőzni az ukrán Dnyiprót.