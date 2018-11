Jó, míg kettős a terhelés

A Mol Vidi FC kiválóan teljesít a labdarúgó Európa-ligában. A PAOK elleni két győzelemmel utat nyitott magának a csoportkörből való továbbjutásra, azonban a bajnokságban pontokat hullajt.

Tény, mikor figyelemreméltó eredményt ér el a Vidi az Európa-ligában, a soron következő bajnoki összecsapáson pontokat veszít. Van, hogy döntetlenre végez aktuális ellenfelével, de két alkalommal vereséget szenvedett, legutóbb a Mezőkövesdtől kapott ki, s összesen 14 pontot vesztett .

– Lassan kezd rendszeressé válni ez, és bár szó sincs róla, hogy kétségbe lennénk esve a tabellára nézve, azért nagy erőkkel keressük az okokat, illetve természetesen a megoldást – fogalmazott a Molcsapat.hu oldalon Kovács Zoltán, a fehérváriak sportigazgatója. – Most valóban érezhető volt a fiúkon, hogy nagyon sokat kivett belőlük a PAOK elleni hazai meccs.

Az európai topcsapatokhoz képest nem túl hosszú és acélos a Vidi kispadja, de Kovács Zoltán szerint a kerettel nincs probléma. – Folyamatosan azt nézzük, hogyan és kikkel tudnánk még erősebbé tenni a Vidit, ám egy-egy új játékos beépítése elég sok időt vesz igénybe, mert együttesünk alapjátéka a szervezettségre, a kompakt csapatjátékra épül. – mondta Kovács. – Azt se felejtsük el, hogy tulajdonképpen újoncok vagyunk a csoportkörben. A stábnak, a vezetőségnek és persze a játékosoknak is szokniuk kell még, hogy 2-3 naponta mérkőzéseket játszunk. Ebbe is bele kell tanulnunk minden szinten, hiszen a célunk továbbra is az, hogy a Mol Vidi minden évben európai kupameccseket vívjon egész ősszel.

Ugyanakkor a sportigazgató leszögezte, a fehérváriaknak kötelességük minden évben a bajnokságban is jól szerepelni, ha az érdemi nemzetközi porondon akarnak maradni. Ahhoz pedig, hogy jövőre is aggódhasson a Vidi a kettős terhelés miatt, szükségeltetik az Újpest jövő szerdai legyőzése is, immár az új Sóstói Stadionban.