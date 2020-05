Jó jel: Kovácsik fogta az első labdát

Május negyedike óta négy közös edzést tudhatnak a hátuk mögött az ötven napig egyéni edzésterv alapján készülő fehérvári labdarúgók. A MOL Fehérvár FC kapusa, Kovácsik Ádám nem ejtette ki a labdát az első lövés után, s bizakodva várja a szezon folytatását.

Május 23-án a Mezőkövesd elleni Magyar Kupa-elődöntővel indul újra a labdarúgóidény. A koronavírus-járvány miatt bő másfél hónapig nem találkoztak egymással az OTP Bank Liga második helyén álló MOL Fehérvár FC játékosai. Az újbóli közös tréningeken a mezőnyjátékosok szolidaritást vállaltak a kapusokkal, mindenki kesztyűt, gumikesztyűt húzott. Ráadásul Kovácsik Ádámnak a célt tévesztő labdák után sem kellett szaladgálnia az első edzésen sem, a társak eltalálták a kapuját. – Látszik, hogy volt kihagyás, de olyan eget verő különbség nincs a játékosok lövőformájában, vagy az én teljesítményemben. Van mit bepótolni, ezért hosszúak az edzések, de ki voltunk rá éhezve, mindenki várta a közös munkát. Fáradtak, de lelkesek vagyunk – jelentette ki Kovácsik Ádám, a Vidi első számú kapusa. – Furcsa volt beállni először a kapuba, szokatlanul nagynak tűnt. De az első labdaérintésemre nagyon odafigyeltem, nehogy kiessen a kezemből a labda. Szünet után mindig elszántan küzdök azért, hogy az első labdát megfogjam. Az már jó alap az egészhez. Furán nyúltam utána, de nem esett ki, sőt, az első kapura lövéseket is kifogtam. Most még a visszarázódás időszakát éli a csapat, de ugyanúgy szerepel a programban a pontrúgások vagy a labdatartás gyakorlása, mint korábban. Az öltözőket nem használják a labdarúgók, s a tréningek közben is figyelnek az egészségügyi protokoll betartására. De az is biztos, hogy „rugósfoci”-technikával nem lehet felkészülni egy NB I-es labdarúgó-mérkőzésre, így a csapat igyekszik a lehető legtöbbet kihozni a közös munkából.

– A korábbi tréningeknél hosszabb edzéseket vezényel a szakmai stáb, hangolódunk a megmérettetésekre. Márpedig – remélhetőleg – nem lesz kevés összecsapása a Vidinek. A bajnokságból nyolc mérkőzés van hátra, s emellett a Magyar Kupában is áll Joan Carrillo alakulata, ahol akár még plusz három meccset is behúzhat a piros-kék gárda. A legszebb forgatókönyv szerint. A szezon legnagyobb kérdése, hogy ki milyen formában vészelte át a leállás időszakát, s hogyan alkalmazkodik az új helyzethez? – Ha a szívemre hallgatok, azt mondom, hogy nulláról kezdjük a bajnokságot, és teljes gőzzel harcolunk, hogy befogjuk a Fradit. De ha racionális maradok, akkor azt kell mondjam, okosabbak leszünk a Ferencváros két pótolt bajnokija után, melyeket a kupaelődöntő időpontjában játszik. Látni fogjuk, hogy mekkora, 3, vagy annál több pont lesz az előnye… Érdekes lesz, hogy ki hogyan tud reagálni a szerda-szombat ritmushoz, no és persze ahhoz, hogy nézők nélkül kell fociznunk. Ráadásul ebben az időszakban nem is szoktunk játszani, általában ekkor pihenünk. Egy dolgunk van, megpróbálni nyolcból nyolc mérkőzést megnyerni, nincs is nagyon más sanszunk a bajnokságban, de lehet, hogy ez sem lesz elég. Amíg van esélyünk, harcolunk. A pályán beszélgetünk az esélyekről, biztos játszunk majd edzőmeccset is, s bízzunk benne, hogy a Fradira rossz, ránk pedig jó hatással volt a kényszerszünet. Kovácsik Ádám szerint talán a Magyar Kupára kell igazán fókuszálnia a csapatnak, ott reálisabb elvárás lehet a végső győzelem. – Ez nem azt jelenti, hogy feladnánk a bajnokságot, meg szeretnénk védeni a kupát, s mellette amíg tudunk, küzdünk a bajnoki címért.