Javítani kellene

A Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II. 19. fordulójában vasárnap 13 órakor az Aqvital FC Csákvár csapata a Nyíregyháza Spartacus otthonában feledtetheti az elmúlt játéknapokon elszenvedett vereségeket.

Halkan jegyezzük meg az őszszel remek eredményeket elérő csákvári gárda némi hullámvölgybe került köszönhetően az utóbbi három sikertelen meccsnek, valamint az ezeket megelőző hazai pontvesztésnek. Visinka Ede vezetőedző természetesen egyáltalán nem repes az örömtől, és szeretné elfeledni csapatának az utóbbi meccseken nyújtott teljesítményét.

– Az őszi összkép alapján csak dicsérni tudom játékosaimat, de… ha már egyszer így elkaptuk a fonalat, jó lett volna kihúzni a téli szünetig. A másik dolog, ami estünkben még különös jelentőséggel bír: a mi feladatunk a fiatalok nevelése, felépítése. Éppen ezért rotáltam ennyit a csapatot, s küldtem pályára akár úgy is, hogy nem a legerősebb összeállításban vettük fel a harcot soros ellenfelünkkel. A Budaörs elleni mérkőzést példának okáért 7 (!) húsz év alatti fi atallal a sorainkban fejeztük be. Most már a Nyíregyháza elleni bajnokira kell összpontosítanunk. Biztos vagyok benne, minden játékosom átérzi a mérkőzés súlyát. Tisztában vannak vele, hogy magasra tették a lécet, de ha októberben át tudták ugrani, most is képesek rá. Nem feltartott kézzel utazunk Szabolcsba.

A Csákvár tavaly szeptemberben nyerni tudott 1-0-ra Tamás Nándor találatával a Nyírségben, míg a visszavágón a piros-kékek diadalmaskodtak 3-0-ra a Terstyánszki Sportközpontban Hornyák Marcell, Rokszin Ádám, és Kártik József góljaival.