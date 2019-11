Itt érezte magát a legjobban Joan Carillo vezetőedző

Győzni, győzni, győzni: ez a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata régi-új vezetőedzőjének, a spanyol Joan Carillónak a mottója.

A Puskás Akadémia FC ellen elszenvedett 3-1-es vereséget követően köszönte meg Marko Nikolics munkáját a fehérvári vezetőség, és amint az a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján kiderült: nem volt véletlen, hogy ilyen hamar megszületett az utód személyét illető döntés.

– Sportvezetőként folyamatosan, minden forgatókönyvre fel kell készülni A, B és C tervvel, így azzal is számoltunk már korábban, hogy a sikerek hatására más klubhoz szerződik Marko Nikolics. Folyamatosan terítéken volt tehát, hogy kivel pótolnánk őt, most pedig, hogy erre végül a folyamatokat értékelve sor került, egyértelmű volt az első számú választás – mondta Kovács Zoltán sportigazgató.

A csapatát szombaton már bajnoki mérkőzésre pályára vezénylő Carillo nem csupán szavaival, hanem testbeszédével is arra engedte következtetni a résztvevőket: hazatért a 2015-ben, egy szezon után távozó szakember.

– Három országot (Spanyolország, Horvátország, Lengyelország – a szerk.) is megjártam, mióta a Viditől eljöttem, de ezzel a csapattal és ezzel az országgal van a legjobb tapasztalatom – nyilatkozta az új vezetőedző:

– Egyáltalán nem okozott problémát a döntés a klub felől érkező megkeresést követően, vasárnap hívtak, hétfőn pedig már a repülőgépen ültem. Sokat változott a klub az elmúlt négy évben, de ezek kivétel nélkül pozitív irányba történtek, a stadiontól kezdve az edzéskörülményeken át a szakmai stáb profi szakembereivel bezárólag. Mindenki fejlődni szeretne a klubnál, és mind egyéni, mind csapatszinten vannak még olyan területek, ahol komoly javulást lehet elérni. A vezetőség és a korábbi szakmai stáb azonban egy már most is rendkívül erős keretet alakított ki, sokra hivatott ez az együttes. Az a legfőbb feladatunk, hogy olyan csapatot állítsunk össze, amely sosem unja meg a győzelmet, folyamatosan motivált tud maradni, és amelyre a szurkolók büszkék lehetnek – nemcsak a mérkőzéseken, hanem a hét bármely napján. Érzem a bizalmat a vezetőség részéről, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen háttérrel dolgozhatok.

A Vidivel 2015-ben magyar bajnoki aranyat és Magyar Kupa ezüstöt szerző Carillo négy játékost, egészen pontosan Paulo Viníciust, Kovács Istvánt, Juhász Rolandot és Stopirát ismerheti, azonban elmondása alapján senkinek sincs „bérelt” helye a kezdő tizenegyben.

– Mindig a győzelemre törekszem a csapataimmal, sosem elégszem meg még a döntetlennel sem. Ehhez pedig az kell, hogy a legjobb formában lévő játékosok lépjenek pályára, legyenek akár rutinos rókák, akár az ifiből felkerülő tehetségek. Egyéniségek maximum 2-3 mérkőzést nyernek, de a bajnoki aranyhoz nagybetűs csapatra van szükség.Az még egyelőre kérdéses, hogy a fehérvári karrierje során bajnoki mérkőzésenként átlagosan 2,41 pontot szerző – ami a legtöbb bármely csapatát tekintve – vezetőedző a télen milyen játékosmozgásra számíthat, Nikolics Nemanja neve azonban már felmerült a klub vezetőségénél. Kovács Zoltán elmondta, kész ajánlattal álltak a válogatott, több bajnokságban is gólkirályi címig jutó csatár elé, aki ha elfogadja, biztosan komoly erősítés, míg ha másképp dönt, mindig szívesen látott vendég lesz Sóstón.