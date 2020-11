Igazságos pontosztozkodás lett a magyar-szerb csata vége

Az Európa-bajnoki szereplés kiharcolása után három nappal a Nemzetek Ligájában állt újabb szívmelengető feladat előtt a magyar labdarúgó-válogatott. Szerbia ellen a csoportelsőség volt a tét.

Miután Törökország 3-2-es győzelmet aratott Oroszország felett a Nemzetek Ligája B divíziójának 3. csoportjának 5. fordulójában, a magyar nemzeti együttes számára komolyodott a sereghajtó szerbek elleni összecsapás tétje. A találkozó előtt az oroszok 8 egységgel vezették a 3. csoportot a 7 pontos magyarok és a 6-ot birtokló törökök előtt, vagyis a Marco Rossi távollétében Gera Zoltán által dirigált magyar gárda kitette az indexet.

Jócskán változott Magyarország kezdője az Izland ellen sikerrel járt együtteshez képest. A kaput Dibusz Dénes védte, a védelemből kimaradt a fehérvári Fiola Attila, viszont kezdőként debütált Kecskés Ákos. A válogatottat az Eb-re rúgó hősök közül Szobszlai Dominik pályán volt a kezdő sípszótól, viszont Nego Loic csak a padon kapott helyet. Az ék a Vidi gólfelelőse, Nikolics Nemanja volt. Szerbia sem vette félvállról a párharcot, a Real Madrid támadója, Luka Jovics és az Ajax kiválósága, Dusan Tadics emelte a vendégek nívóját. S nem csupán nevük volt hangzatos, pedig az első negyedórában a magyarok voltak aktívabbak.

A 17. percben Jovics labdájával Radonjics futotta le Kecskést, majd befelé húzva elfektette Botkát, s higgadtan lőtt a kapu közepébe az Olympique Marseille szélsője, 0-1. Szoboszlai próbált válaszolni öt minutummal később, egy távoli szabadrúgást lőtt a rövidsarokra, de Dmitrovics résen volt, s odaért. Az első fél óra letelte után újra szabadrúgásból célozta ismét a jobb alsót Szoboszlai, labdáját szögletre tolta a szerb portás, majd hamarjában két labdát is eldurrantott a Salzburg 20 éves középpályása, kissé öncélúvá vált a magyar klasszis játéka. Azonban egy szép összjáték végén ismét Szoboszlai került helyzetbe, 7 méteres fejesét fogta Dmitrovics. A 39. percben aztán Nikolics Nemanja önzetlensége kellett az egyenlítéshez. Kalmár Zsolttal kényszerítőztek a kaputól 20 méterre, a DAC középpályása remekül tört be, s Dmitrovics mellett jobb belsővel helyezett a hálóba, 1-1.

Fordulás után agresszív letámadással rukkolt elő a magyar csapat, s a megszerzett labdákat olykor tetszetősen járatta, de helyzetig nem jutott el. Nem úgy Szerbia. Lukics hagyta ott Kecskést, centerezése után Radonjics fejelt e kapura a labdát, de az egy magyar lábról a bal kapufa mellé csorgott. Bő fél órával a meccs vége előtt mindkét oldalon frissítettek a szakvezetők, mégis Holender Filip vitt némi lendületet a játékba, több emberen áthámozva magát jutott az ötösig, de a kapusban elakadt a labda. Nemanja Radonjics nagyon élt, a 71. percben jól húzott középre, de rakétája célt tévesztett. A hajrában itt is, ott is betalálhattak volna, ha az utolsó passzokra van érkező, de miután már mindenki lekésett, Jovics gondolatait pedig Dibusz kétszer is olvasta, maradt a játék képének megfelelő döntetlen. Magyarország szerdán 20.45-kor a törököket fogadja.

jegyzőkönyv

Magyarország–Szerbia 1-1 (1-1)

Budapest, Puskás Aréna, nézők nélkül. V.: Glenn Nyberg – svéd

Magyarország: Dibusz – Botka, Lang, Kecskés – Bese (Gyurcsó, 78.), Sigér (Nego, 58.), Nagy Á., Holender (Hangya, 68.) – Kalmár, Szoboszlai (Schäfer, 78.) – Nikolics (Könyves, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi/helyette: Gera Zoltán.

Szerbia: Dmitrovics – Milenkovics, Szpajics, Gudelj – Radonjics (Pavlovics, 79.), Lazovics (Gacinovics, 57.), Lukics, Makszimovics (Grujics, 62.), Risztics (Mladenovics, 62.) – Jovics, Tadics (Milinkovics-Szavics, 79.). Szöv. kap.: Alekszandar Jankovics.

Gól: Kalmár (39.) illetve Radonjics (17.)

Sárga lap: Sigér (51.) ill. Makszimovics (31.), Lukics (46.), Szpajics (65.)