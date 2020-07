Igazságos döntetlen otthon

A balatonlellei vendégjátéka után ezúttal hazai pályán játszotta felkészülési mérkőzését hétfő este az NB III. nyugati csoportjában szereplő Bicskei TC. Az ellenfelük pedig a 16 év után ismét az országos bajnokságban szereplő BVSC Zugló volt.

Bicskei TC–BVSC-Zugló 1-1 (1-1)

Bicske, 200 néző.

Bicske I. félidő: Haála – Gál, Sötét, Mlinárcsik, Valentics – Varga Zs., Decinger, Kákonyi, Lassú – Varga, Lencsés.

Bicske II. félidő: Szűcs – Bajor, Nagy, Radó, Madarász – Török, Dencinger, Polónyi – Peinlich – Kürti, Farkas.

Igazi futballidő fogadta a csapatokat és a kilátogató közönséget a Kerecsendi Kiss Márton utcai sporttelepen. Nyoma sem volt a hétvégi rekkenő hőségnek, amit egy cseppet sem bántunk. Egy jó focira volt kilátás, ugyanis mindkét csapat komoly ambíciókkal vág neki a hamarosan, augusztus elején elrajtoló maratoni hosszúságú NB III.-as szezonnak.

A vendég BVSC Zugló nagy utat tett meg idáig: 2004 után szerepelhetnek ismét az NB-s bajnokságban, ráadásul az elmúlt két évben két osztályt is ugrottak. Tavaly tavasszal megnyerték a Budapest-bajnokság II. osztályát, míg a befejezettnek nyilvánított Budapest-bajnokság élvonalában is listavezetőként végeztek. Addig a bicskeiek a tavalyi újonc NB III.-as évükben remekül helytálltak, és erős középcsapatként a 10. helyen zárták a csonka szezont Dragan Vukmir tanítványai. Cél az új idényben is az első nyolc hely egyikének elérése.

Az első játékrész kiegyenlített játékot hozott, és a várakozásoknak megfelelően nem kímélték egymást a csapatok. Olykor kifejezetten tetszetős játékot mutatott a Bicske, de még látszódott a gárdákon az év eleji forma, így pontatlanság is sokszor becsúszott. A 22. percben aztán örülhettek a hazaiak, ugyanis a két Varga összjátéka után Varga Zoltán talált be a kapuba: 1-0! A 30. percben jött a válasz a fővárosiaktól Repka Ádám révén, kialakítva ezzel, mint később kiderült, a végeredményt is.

A második félidőben főleg a küzdés dominált, amely olykor szabálytalanságba torkollott. Az elsőben egyszer, míg a másodikban kétszer is villant a sárga. Az együttesek egyszerűen nem találtak fogást egymáson, így helyzetecskéket is nehezen jegyezhettünk fel. Aztán az utolsó percekben nagyon nyomott Bicske, és majdnem sikerült is bevinnie a győztes találatot, ám Török Dávid lövésénél a kapufa sajnos a vendégekkel volt. A vége így 1-1 lett. Sok idejük azonban nincs a pihenésre a sárga-kékeknek, szombat délelőtt 10 órakor a Taksony csapatát fogadják hazai pályán.