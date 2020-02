Hatpontos rangadó vár a PAFC-ra

A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 22. fordulójában a Budapest Honvédhoz utazik a Puskás Akadémia FC, hogy megtorolja november 2-i hazai vereségét.

A Magyar Kupában elért sikerekkel együtt egy nyolcmérkőzéses veretlenségi szériát szakított meg a Honvéd tavaly ősszel, amikor Davide Lanzafame és Gazdag Dániel góljai­val 2-1-es vendégsiker született a Pancho Arénában, most pedig hajszálpontosan ugyanez a helyzet. A tavaszi idényt négy döntetlennel indító felcsútiak elmúlt négy tétmérkőzésüket sikerrel vívták, így minden adott ahhoz, hogy ezúttal tovább növeljék veretlenségi szériájukat. A fővárosi piros-feketék sincsenek azonban kimondottan rossz formában, idei hét tétmérkőzésükből mindössze egyet vesztettek el rendes játékidőben – a Mezőkövesd múlta felül őket 2-1-re –, ám szerdán igencsak megizzasztotta őket a Szombathelyi Haladás együttese. A Csákvárt legutóbb 3-0-ra legyőző Vas megyeiek hosszabbításra mentették a találkozót, ahol Tóth Barna találatával továbbjutásra is álltak, ám a 100. minutumban Ivan Lovric végül továbblőtte a Honvédot.

– Nagyon jól védekeznek, és abból megindulva jól kontráznak, amire oda kell majd figyelnünk. Szeretnénk mindenképpen revansot venni majd az őszi vereségért, amivel még nagyobb lépéselőnybe kerülhetünk velük szemben a tabellán – nyilatkozta a mérkőzést megelőzően Nagy Zsolt, a PAFC hátvédje a klub honlapjának.

Az említett előny jelenleg két pont a 4. helyen álló PAFC és az 5. Honvéd között, így valóban „hatpontos” rang­adó következik Hornyák Zsolt együttese számára: el lehet lépni az üldözőktől, de hátra is lehet csúszni a tabellán. Gólra, gólokra lesz tehát szükség, ám ebből nem is volt hiány mostanság. Elmúlt öt mérkőzésükön legalább két gólt szereztek, míg a legutóbbi három összecsapáson három gólnak is örülhettek a felcsúti szurkolók. A mérkőzés 17 órakor kezdődik az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, ám azoknak sem kell bánkódniuk, akik nem tudják a helyszínen megtekinteni: az M4 Sport élőben közvetíti az összecsapást.