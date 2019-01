Hat fordulóval az alapszakasz vége előtt rájátszást érő helyen a Fehérvár AV19

Nehéz mérkőzésen szerzett fontos három pontot Hannu Järvenpää együttese a Villach ellen az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokság 38. fordulójában.

Előzésre készültek az Ördögök vasárnap este, mivel a tabellaszomszéd – és a felsőház utolsó, hatodik pozícióját bitorló – linzi gárda abban a salzburgi katlanban vizitált, ahol a Fehérvár AV19 idén két alkalommal is keményen beleszaladt a késbe (9-0 és 7-4 a Red Bull javára – a szerk.).

A Tampa Bay Lightning és a New York Islanders csapataival az NHL-t is megjárt 30 esztendős kanadai bekk, Ty Wishart eleganciájáról egyelőre csak az oldalvonalon túlról győződhettek meg a Raktár utcai szimpatizánsok, a 101 kg súlyú, 193 cm magasságú hokis divatos zakóban figyelte a társakat a VSV ellen.

Csordulásig megtelt lelátók előtt a tétnek megfelelő elán­nal vetette harcba magát a Szabó Krisztiánt, Timotej Sillét és Anze Kuraltot nélkülöző koronázóvárosi brigád. Szerencsére a pénteki, innsbrucki pontszerzés során is villogó Macmillan Carruth–Hári János–Szabó Dániel hármas a hét utolsó napjára is átmentette jó formáját, de ugyanez elmondható Erdély Csanádról, vagy Tero Koskirantáról. Az EBEL kanadai táblázatán „bronzérmes” Hári beintős csele után később Szabó D. kötött csomót a karintiai védők bokájára, mindkét megmozdulást követően gólnak tapsolhatott a székesfehérvári publikum. Igaz, a második találatot nem a gesztenyét kikaparó saját nevelésű támadó szerezte, hanem Zack Phillips. A történeten ez nem változtatott, a második játékrészt megnyugtató előnyből várhatták volna a hazaiak. Csak volna, mert MacGregor Sharp révén visszajöttek a meccsbe a Sasok.

Olyannyira, hogy a középső játékrészben többször is odaszegezték kapujukhoz a Volánt. Egy jó csapat ismérve azonban az, hogy a kritikus pillanatokban mindig akad egy „vezér”, aki átlendíti a holtponton az övéit. Ez esetben Koskiranta, aki Stipsicz Bence passzát elemi erővel küldte a jobb alsóba. A Panaceo viszont nem adta olcsón a bőrét, Carruthnak több alkalommal is bravúrra volt szüksége, hogy ne csökkenjen a felek közötti különbség. Az osztrákok harminchat próbálkozása nem járt több sikerrel, míg Reisz Áronék kettős emberelőnyben sem tudták teljesen lezárni a derbit. Ennek ellenére megérdemelten nyert a helyzeteivel jól sáfárkodó Fehérvár AV19.

Eközben a Black Wings sem úszta meg méretes zakó nélkül Mozart városában, a Linz 6-1-es veresége azt jelentette, hogy Szita Donáték a hőn áhított hatodik, azaz immáron felsőházi pozícióban várhatják a folytatást.

További eredmények: Salzburg–Linz 6-1, Innsbruck–Graz 1-3, Klagenfurt–Dornbirn 7-6 – h. u., Medvescak Zagreb–Vienna Capitals 0-13, Znojmo–Bolzano 2-3.

Hannu Järvenpää vezetőedző mindkét együttes küzdőszellemét kiemelte: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, mert roppant szervezett ellenféllel találtuk szembe magunkat, de a srácokat dicséret illeti, mert így is megtalálták a győzelemhez vezető utat. Azt kell mondanom, hogy ez idáig ez a legédesebb három pont a szezon során!

Az Ördögök hátralevő sorsolása nem ígérkezik séta­galoppnak: pénteken a rekord­bajnok Klagenfurt, vasárnap a szintén a playoffra áhítozó Dornbirn vendégeként őrizhetik tovább a hatodik helyet.