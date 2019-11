Hasznos tapasztalatszerzés

Két győzelemmel zárta a hétvégi EIHC jégkorong felkészülési tornát a magyar férfi válogatott, amely előbb Japánt, majd a házigazda lengyeleket gyűrte le.

Magyarország–Japán 3-2 (0-2, 0-0, 3-0)

A pénteki nyitónapon Olaszország ellen szenvedett vereséget a magyar válogatott, amely szombaton a Divízió I/B-ben szereplő Japán ellen vívott fordulatos mérkőzést. Ezúttal a jó kezdés elmaradt, a kapuban kezdő Arany Gergely pedig a 12. percig tudta hárítani az ellenséges próbálkozásokat: a semleges harmadban vesztettük korongot, Hayata passza után pedig Shogo Nakajima lőtt Arany kapujába, 0-1. Megérezték a vérszagot az ázsiaiak, a nyomás alatt pedig ismét megtört a védelem, 0-2.

A középső játékrész gólt nem, kiállítást és helyzeteket viszont hozott: Arany több bravúrt is bemutatott, míg a túloldalon Majoross Barnabás, Sebők Balázs és Sárpátki Tamás ziccerei maradtak kihasználatlanul. Így értünk el a záró felvonáshoz, amit újabb kiállítással kezdett a magyar csapat: Szabó Dániel ülhetett ki. A kibekkelt emberhátrány során a kapuvasat is megcsörgették a japánok, az 54. percben viszont sikerült mattolni végre Nariszava hálóőrt, a két vezér, Galló és Sebők összjátéka után utóbbi talált a kapuba, 1-2. Két perccel később Erdély Csanád gólja már az egyenlítést jelentette, míg 17 másodperccel a vége előtt feltette a pontot a magyar válogatott a fordítás i-jére: Sebők Balázs lőtt be egy kipattanót, rendes játékidőben megnyerve a találkozót csapata számára, 3-2.

Lengyelország–Magyarország 0-2 (0-1, 0-0, 0-1)

A házigazda lengyel válogatott szintén egy győzelemmel és egy vereséggel várta a vasárnapi záró mérkőzést, ahol a fiatal magyar csapatból hárman is hiányoztak: Sebők és Galló klubcsapataik kérésére tértek vissza Finnországba, míg Stipsicz Bence pihenőt kapott. A kapuba visszatérő Adorján Attila aktív első harmadot zárt, az előny viszont így is a piros-fehér-zöld csapatnál volt az első húsz perc után: Sárpátki szép cselek után Terbócs István elé tálalt, majd az ő passzát Nagy Krisztián váltotta fonákkal gólra, 0-1.

A középső játékrész elején felcsendültek a nemtetszés hangjai a hazai közönség soraiból, aminek hatására össze is kapták magukat a lengyelek – Adorján bravúrt bravúrra halmozott. Így volt ez több létszámfölényes szituációban is, míg a túloldalon a bizonyítási vágytól fűtött, fehérvári Sárpátki lövését kellett hárítania Raszkának a lengyel kapuban.

Erdély lövése után Adorjánnak is kellett védenie. Lengyel kapuvas és rontott ziccer után végül a kapusukat is lehozva rohamozó lengyelek korongot vesztettek, amiből Terbócs István állította be a 2-0-s végeredményt.

JEGYZŐKÖNYV

Lengyelország–Magyarország 0-2 (0-1, 0-0, 0-1)

Gdansk, 700 néző.

Lengyelország: Raszka – Bryk, Ciura, Przygodzki , Starzynski , Michalski

– Kolusz, Wajda, Dzibuniski, Kapica, Chmielewski – Michalowski,

Jaskiewicz, Brynkus, Neupauer, Goscinski – Bychawski, Jeziorski, Zygmunt,

Marzec, Wanat. Szövetségi kapitány: Tomek Valtonen.

Magyarország: Adorján – Garát, Vojtkó, Sárpátki (1), Nagy K. 1, Terbócs

1 (1) – Kiss R. Fejes, Erdély, Horváth B., Szita – Tóth G., Szabó

B., Mihály Ákos, Tóth R., Reisz – Miskolczi, Szigeti, Majoross B.

Szövetségi kapitány: Jarmo Tolvanen.

Kiállítás: 12, ill. 4 perc Kapura lövés: 31-26