Győzelmi reményekkel

A női kézilabda K&H Liga 6. fordulójában az Alba Fehérvár KC Balatonbogláron lép pályára csütörtökön 18 órakor a Boglári Akadémia-SZISE csapata ellen.

Nem mondhatni, hogy alárendelt szerepet játszana az újonc, s egyben új alakulat, a NEKA és a SZISE közös csapata, csupán az Érdtől, és a Siófok KCtől szenvedett nagyobb különbségű vereséget, míg a Békéscsabát legyőzte. A csapat gerincét a magyar válogatottal ifjúsági Európa-bajnokságot is nyert utánpótláskorú NEKA-játékosok alkotják, és ifjabb Kiss Szilárd irányítja őket.

Az Alba FKC idegenben begyűjtheti ellenük a pontokat, de több változásra lesz szükség a játékukban. Elsősorban a megfelelő kapusteljesítményt hiányoltuk a legutóbb hazai pályán elveszített Mosonmagyaróvár elleni rangadón. Ezen kívül a gárda védekezése sem tűnt acélosnak, ráadásul Deli Rita vezetőedző tanítványainak koncentrációja is alábbhagyott.

– Olyan mérkőzés következik, ahol komoly eséllyel lépünk majd pályára, de ezt be is kell bizonyítanunk. A Boglári Akadémia ifjúsági játékosokból áll, a SZISÉ-ből ketten érkeztek a nyári fúziót követően. Nyilván ezeknek a fiataloknak nagy ajándék és lehetőség, hogy a felnőtt élvonalban szerepelnek, mindenféle felelősség nélkül, felszabadultan kézilabdázhatnak. A teher mindig az ellenfelükön van, akik felnőttcsapatként játszanak utánpótláskorúakkal szemben. Mindenképp nehéz mérkőzést várok, de azt is, hogy csapatom megszerezze a győzelmet – fogalmazott a szakember.