Fölényes diadallal kezdte a Vidi az európai túrát

Nagyon közel került a továbbjutáshoz a MOL Fehérvár FC labdarúgó csapata az Európa-liga 1. selejtezőkörének első összecsapásán. Az FK Zeta Golubovci vendégeként aratott 5-1-es sikerből Nego Loic mesterhármassal vette ki részét.

A MOL Fehérvár FC megtörte a magyarokat sújtó átkot Podgoricában. 2007 márciusában a magyar labdarúgó-válogatott szenvedett vereséget a története első hivatalos összecsapását vívó montenegrói válogatottól a Stadium pod Goricam-ban, majd 2013-ban, az El első selejtezőkörében a Vidi kapott ki ugyanitt a Mladost Podgoricától. Most azonban sima fehérvári diadalt láthatott a Városi Stadion közönsége. A MOL Fehérváv FC 5-1-es sikeréből Nego Loic mesterhármassal vette ki részét, s mellette az „öregek”, a 36 esztendős Juhász Roland és a szintén a harminchatodikat taposó Huszti Szabolcs találtak a Zeta kapujába.

– Természetesen boldog vagyok, hogy mesterhármast értem el, hiszen ez volt az első triplám a Vidiben. De nem ez a legfontosabb, hanem hogy könnyebbé tettük magunknak a csütörtöki visszavágót. Kedvező helyzetben vagyunk, de így is óvatosnak kell lennünk – fogalmazott a Vidi francia-magyar szélsője, Nego Loic.

Legutóbb Marko Scsepovics hintett triplát. Ráadásul kétszer is. 2016-ban a Pécsnek, 2017-ben pedig a DVSC-nek.

Nikolics-mester felhagyott a korábbi években alkalmazott hadrenddel, s már Podgoricában is a 4-3-3-as felállásban játszatta csapatát. Nego nem védőként tette a dolgát, hanem a támadó trió jobb oldali szélsőjeként mozgott. Kiválóan.

– A felkészülés alatt, s most, a Zeta ellen is a második hullámból érkezve sikerült gólokat szereznem. Marko Nikolics éppen ezzel a speciális feladattal bízott meg. Segítettek a társak, Milanov jó passzokat adott, Scsepovics remek mozdulattal nyitott utat nekem az első gól előtt, s most nekem kell valamit fizetnem a csapatnak. Mesterhármasnál ez a szokás nálunk. A csapatkapitány által meghatározott szabályokat be kell tartani – mosolygott Nego, aki az Európa-liga 2019/20-as kiírásának egyik legeredményesebb játékosa eddig. Rajta kívül csak ketten értek el mesterhármast a többi 46 összecsapáson. Az észak-ír Ballymenát 7-0-val kiütő svéd Malmö játékosa, Markus Rosenberg és a Rejkjavikot 7-0-ra verő norvég Molde támadója, Leke James talált háromszor aktuális ellenfelük hálójába. Egy másik rekordot is magáénak tudhat a Vidi. A legtöbb gólt szerezte idegenbeli csapatként a legutóbbi El-körben.

– Ha a triplám nélkül is sikerült volna ekkora előnyt szereznünk, akkor sem bánkódnék, mert a csapat sikere a legfontosabb. De bízom benne, hogy lesz még mesterhármasom a jövőben – mondta Nego Loic, akire komoly szerep hárul a felcsúti visszavágón is.

A Pancho Arénában csütörtökön 20 órakor csap össze a Fehérvár és a Zeta Golubovci. Az eddig megszokottnál több hazai szurkoló válthat belépőt az Európa-liga-mérkőzésre, miután a két klub megállapodásának értelmében előbb 170 helyet szabadított fel a vendégeknek fenntartott szektorban, majd a 3H szektort is megnyitják a hazaiak számára.