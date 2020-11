Ezúttal is pont nélkül maradtak az Acélbikák

Gyengén kezdett, de magára talált a DAB a DEAC ellen az Erste Liga kedd esti mérkőzésén. Sajnos az utolsó harmad a vendégeknek jött ki jobban, két góllal kikapott az Újváros.

DAB–DEAC 3-5 (0-1, 2-1, 1-3)

Dunaújvárosi jégcsarnok, 215 néző. Vezette: Rencz, Timár (Bencze, Muzsik).

DAB: Hughson – Kovács Bronson, Nilsson, Azari, Pihl­q­vist, Török – Dósa, Phillips, Dansereau 1, St. Pierre (1), Szappanos – Hruby, Lencsés, Gebei, Mazurek 1 (1), Pozsár – Jakabfy, Mestyán (1), Németh P. (1), Tamás, Pinczés 1. Vezetőedző: David Leger.

DEAC: Gönczi – Kloz (1), Vokla, Izacky 1, Dalecky, Novotny – Kiss R., Sándor F. 1, Hári, Pestunov, Kuleshov – Filbrandt (1), Kiss P. (1), Mazzag, Szűcs 2 – Sándor B., Berta, Molnár (1), Kozma. Vezetőedző: David Musial.

Kiállítások: 10, ill. 12 perc.

Kapura lövések: 40-43.

A válogatott szünet után az élbolyhoz tartozó debreceniek látogattak az Acélbikák otthonába. A legutóbbi játéknapon a házigazdák az FTC-től elszenvedett vereséggel fordultak rá a novemberre, míg a DEAC 8-1-re agyoncsapta az Újpestet. A nyolcadik és a harmadik helyezett összecsapásán az első harmadban egyik fél sem tudott élni az ember­előnyökkel, azonban egyenlő létszámban a 18. percben egy mintaszerű ellentámadás végén betalált a DEAC, egészen pontosan Szűcs István Gábor szerezte meg a vezetést, 0-1. Az első szünet után Mazurek kis híján egyenlített, ám a kapuvasat sikerült megcsengetnie az újvárosi támadónak. A vendégek azonban megint könyörtelenek voltak, és a játékrész derekához közeledve Szűcs kettőre növelte a DEAC előnyét, 0-2.

Volt már példa a szezonban arra, hogy beragadtak a rajtnál az acélbikák, és most is valami hasonló történt. Azonban a 34. percben Pinczés Olivér korongot szerzett, elmasírozott a vendégek ketrecéig, majd átemelte a pakkot a Hetényi Zoltán helyén védő fiatal Gönczi Lajoson, 1-2. A gólok meghozták a kedvet és az önbizalmat, olyannyira, hogy emberelőnyben Keegan Dansereau kegyetlenül bevarrta a pakkot a keresztvas alá, ezzel kiegyenlített, 2-2. Komoly izgalmakat hozott a harmadik játékrész, annál is inkább, mivel a DAB még nem nyert rendes játék­időben a szezonban. Messzebb került ettől, amikor Molnár Dávid meglőtte az újabb vendéggólt, 2-3.

Ám Mazurek emberelőnyös találata visszahozta a reményt, 3-3.

Aztán Jakub Izacky nem mindennapi szólót mutatott be: a cseh előbb bolondot csinált két védőből, majd Hughson kapusból is, 3-4.

Nem sokkal később Sándor Flórián üres kapus gólja állította be a végeredményt, 3-5.