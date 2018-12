Egymérkőzéses megbízást kapott a klubigazgató

Egy mérkőzéssel a labdarúgó NB I téli szünete előtt menesztették Benczés Miklós vezetőedzőt a kilencedik helyen álló Puskás Akadémia FC együttesétől.

A hétvégi, Paks elleni 1-1-es döntetlent követően köszönte meg Benczés Miklós munkáját a Puskás Akadémia vezetősége, akik a hátralévő egy mérkőzésre a klubigazgató Komjáti Andrást jelölték ki ideiglenes szakvezetőnek. Az igen hektikus formát mutató, két egymás követő mérkőzésen szeptember vége óta győzni nem tudó felcsúti alakulat részéről azért is meglepő az időzítés, mert az ezt megelőző bajnoki fordulóban az utolsó előtti Kisvárda otthonában szenvedtek vereséget, amit követően viszont még helyén maradhatott a vezetőedző. A türelem, úgy látszik, mostanra fogyott el a június óta nekik dolgozó edzővel szemben, a meglepetésszerűen kinevezett átmeneti vezetőedzővel az elkövetkező időszakról beszéltünk.

– A vezetőség úgy látta jónak, hogy most kell meghoznia ezt a döntést. Minden edző, ha feladatot kap, szeretne megfelelni a megbízásának, nincs ez másképp az én esetemben sem – kezdte Komjáti. – Ez egy igen rövid időszak, amiben én vezethetem majd a csapatot, egészen más a helyzet ahhoz képest, hogyha szezon közben több meccsre kérik fel az embert – mondta. – A legfontosabb feladat most a játékosok karbantartása, hiszen minden mérkőzést figyelemmel követve úgy láttam, hogy erőnléti problémákkal nem küzdünk, de ezt fent is kell tartanunk. Taktikai dolgokat fogunk még gyakorolni – fogalmazott a klubigazgató.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A jövőre vonatkozóan, a végleges vezetőedző személyét tekintve egyelőre még bizonytalan a helyzet Felcsúton.

– Eddig még nem tárgyaltunk edzőjelöltekkel, de úgy gondolom, hogy az ünnepek előtt mindenképpen el fogjuk dönteni, hogy kivel kezdheti meg a felkészülést a 2019-es szezonkezdésre a csapat – vélekedett a 65 éves szakember.

A megfelelő szakmai munka érdekében mindenképpen fontos lenne, hogy egy hosszú távú megoldást jelentő edzőt találjon a Puskás Akadémia, hiszen az ideiglenesen kinevezett szakember a hatodik tréner már a csapat kispadján a 2015/2016-os szezon óta. Az idei utolsó mérkőzést a hat ponttal és két hellyel a Puskás Akadémia előtt álló Mezőkövesd ellen vívja a felcsúti alakulat. A két csapat első, szeptemberi mérkőzésén sima, 2-0-ás mezőkövesdi győzelem született, a megbízott vezetőedző így a szombaton 17 órakor kezdődő találkozóra is kemény összecsapást jósol.

– Alaposan elemezni fogjuk a Mezőkövesd játékát, nem lehet félvállról venni őket, hiszen egy jó szezonzárás előtt állnak. Vannak kiemelkedő képességű játékosaik, belőlük is készülni fogunk, hogy sikerrel zárhassuk az évet – zárta mondanivalóját Komjáti András klubigazgató.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS