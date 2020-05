Egy vérbeli spártai elit katona: Góczán Máté

A móri születésű Góczán Máté szerződéses katonaként teljesít szolgálatot a haza védelmében, és szenvedélye az akadályfutás. Alázatos, motivált és céltudatos, ez az élet minden területén jellemzi.

A Magyar Futósport Egyesület Titans of Hungary csapatának tagja. Mint mondta, olyan válogatott terepfutókkal versenyez, akik nem ismernek lehetetlent. Ő maga sem ismeri, hiszen elvégezte az Elit Challenge nevű, 120 órás programot.

– Azoknak a civileknek, vagy aktív szolgálatot teljesítőknek szól, akik be akarják bizonyítani, képesek megfelelni az elit katonákkal szemben támasztott minimumkövetelménynek. Az ötnapos fizikai és pszichés terheléses képzés során a legkülönbözőbb feladatokat kell teljesíteniük a jelentkezőknek. Ilyen gyakorlat például az éjszakai 50 km-es menetgyakorlat az erdőben 25 kg-os hátizsákkal, vagy amikor naphosszat a vízben tartózkodunk. De még ide sorolhatnám az akadálypálya teljesítését egyénileg és „sérült” személlyel, nem beszélve a megszámlálhatatlan fekvőtámaszról, felülésről vagy guggolásról.

A 26 éves Góczán Máté bár Móron született, gyermekkorát Bodajk dimbes-dombos vidékén töltötte, ez megalapozta későbbi pályáját. Az akadályfutással 5 éve ismerkedett meg.

– A Bakonyban, a Vértesben lehetőségem volt rengeteg kilométert futni, a röghegység sajátosságából adódóan a szintkülönbség mellé a terep is tele volt kihívásokkal. Ebben az időszakban ismerkedtem meg a terepfutás alapjaival és vált a szenvedélyemmé, a mindennapjaim részévé. Versenyszerűen 2015 óta űzöm, és azóta számos kiemelkedő eredményt értem el a Spartan Race versenyeken. Ezek olyan megmérettetések, ahol a terepfutást kombinálják az akadályokkal (rönkcipelés, kúszás szögesdrót alatt, falmászás, függeszkedés, memóriateszt). Várgesztesen, Eplényben, Miskolcon is álltam már a dobogón, míg a szlovák síparadicsomban rendezett verseny végét a dobogó legfelső fokán ünnepelhettem. A legemlékezetesebb a várgesztesi Spartan Race volt, ahol a megnyert korosztályos futammal kvalifikáltam magam a franciaországi Morzine-ben (síparadicsom) tartott Spartan Race, Beast távú Európa-bajnokságra, ahol több mint 21 km-en keresztül 1800 méter szintkülönbség megtételével, 30+ akadály után értem célba. Fizikailag és mentálisan is nagyon kemény volt. Örök emlék marad számomra.

Végezetül elmondta, a katonai szolgálat és az akadályfutás jól megfér egymás mellett.

– Mindkettőben a szüntelen kihívást keresem. Az akadályfutásban ösztönös a viselkedés, mint kisgyerekként egy mászókán végigmenni. Élvezem, és folyamatos a sikerélmény. Barátnőm, Bergendi Vanessza Zoé pedig a legnagyobb támaszom és motiválóm. Nélküle talán már rég feladtam volna – zárta gondolatait Góczán Máté.