Egy góllal volt jobb a Debrecen, a DKKA a 9. a tabellán

Négy győztesen megvívott bajnoki után előzésre készült a Dunaújvárosi Kohász KA a K&H Liga női kézilabda NB I soros fordulójában, de a közvetlen rivális Debrecen elvitte a pontokat.

Dunaújvárosban egyértelműen a jövőt építik. A klub folytatta a néhány héttel korábban megkezdett építkezést, igyekszik egyben tartani a mostani garnitúrát, s ezért hét játékossal – Camila Micijevic, Csapó Kyra, Grosch Vivien, Kazai Anita, Molnár Beatrix, Szalai Babett és Szekerczés Luca –, valamint a vezetőedzővel, György Lászlóval is szerződést hosszabbított. Az egység erejétől vezérelve nagyon elszántan kezdett a Kohász, állva hagyta a Köstner Vilmos dirigálta DVSC-t. Csapó Kyra sorozatban hárította a vendégek próbálkozásait. Elöl Szekerczés Luca két hetest is értékesített, és Ferenczy Fruzsina is brillírozott, a 9. percben már 5-0-ra vezetett a DKKA. A dán válogatott Lotte Grigel törte meg a vendégek gólcsendjét, de hiába araszolt előre a Debrecen, az újvárosiak rendre válaszoltak. A Kohász a 21. percig tartotta ötgólos előnyét.

A csereként beállt Triffa Ágnes ugyanis megbabonázta a hazaiakat, sorozatban hárította a ziccereket és átlövéseket. A DVSC 5-0-s rohammal zárta a félidőt, s így 13-13-nál vonultak pihenőre a felek. A szünet után sem tört meg a debreceniek lendülete, Deszpotovicsot nem tudták tartani Kazai Anitáék, és Triffa lelkesedése sem lankadt (15-18). Jót tett a hazai időkérés, összeállt a védekezés, Csapó Kyra pedig ismét magára talált, s Mihály, valamint Kazai góljaival újra egál volt az állás (20-20). Elképesztő izgalmak közepette telt el az utolsó 15 perc. Mihály Petra remekelt, de aztán két elrontott támadás után már a DVSC vezetett (22-23). Keményen védekezett a Loki, ez nem tetszett a Kohásznak, ráadásul hetest is rontottak a dunaújvárosiak. Kiélezett volt a csata, miután egy góllal ment a Debrecen, de az utolsó másfél percet szinte végigtámadták a vendégek, így megőrizték fórjukat. A DVSC 25-24-re nyert, s ellépett a DKKA-tól. Dunaújváros KKA–DVSC 24-25 (13-13) Dunaújváros, 600 néző. Vezette: Altmár, Horváth M. DKKA: Csapó – Grosch 2, Szekerczés 5 (4), Szalai B. 1, Sirián 2, Ferenczy 7 (2), Kazai 2. Csere: Cifra, Nick, Monori 1, Mihály 4, Dombi, Bouti. Edző: György László DVSC: Oguntoye – Varsányi, Punyko 1, Tóvizi 4, Bulath 2, Griegel 5, Vantara-Kelemen 1. Csere: Triffa (kapus), Kovács Anna 1, Deszpotovics 7, Bordás 1, Szabó P. 2, Arany 1, Zamfirescu, Borgyos. Edző: Köstner Vilmos. Kiállítás: 12, ill. 16 perc. Hétméteres: 8/6, ill. 1/–