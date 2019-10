Dobogón a bogárdiak

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában újabb csatát vesztett a bajnoki címre törő Mór, viszont riválisa, a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő csapata ezt kihasználva magabiztosan győzte le a Flavus Velencét, és ötpontos előnyre tett szert az élen.

Sárbogárd–Mór 3–2 (3–1)

Vezette: Szabó László

Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Paget, Kókány – Luczek (Horváth Zs.), Bezerédi (Nagy Á.), Majláth (Buzás), Gráczer G. (Demeter) – Rodenbücher T., Gráczer Bence. Szakmai igazgató: Pajor László

Mór: Kiss M. – Kaszás, Kosztolányi (Lattenstein), Büki, Ferencz – Bognár B., Kovács K. (Végvári), Osgyán (Tar B.), Cseh – Varga B. (Erni), Petruska (Klémán M). Vezetőedző: Petres Tamás Gól: Laták (30.), Majláth (32.), Bezerédi (45.), ill. Varga B. (27.), Klémán M. (84.) Jók: Matócza, Kókány, Majláth, Bezerédi ill. Kaszás, Ferencz

Már az első percekben érezhető volt, hogy a Mór csapata pontért, pontokért utazott Sárbogárdra. A vendéglátók viszszahúzódtak saját térfelükre és a zárt védekezésből megszerzett labdákkal gyors kontrákra építették játékukat. A 27. percben Kosztolányi Bence a jobb oldalon két védő között belőtt labdájára Varga Balázs a kaputól 6 méterre nagyszerűen robbant, és a hálóba helyezett, 0-1. A bekapott gól nem törte meg a hazai csapatot, a 30. percben Majláth Henrik indította a baloldalon Kókány Pétert, aki a védők mögé kerülve középre emelte a labdát. A védelem felszabadítása a kaputól 18 méterre helyezkedő Laták Bertold elé került, akinek jól eltalált lövése megpattant egy védőn, és a kapu bal oldalába vágódott, 1-1. A vendégeket a bekapott gól megzavarta és a 32. percben Bezerédi Ádám gyorsan elvégzett partdobása Majláth elé került, aki faképnél hagyta móri védelmet, és a kapujából kilépő Kiss Máté mellett a bal alsó sarokba gurított, 2-1. A 45. percben jobb oldali támadást vezetve Rodenbücher Tibor beadását Bezerédi a rövid oldalon, a védőket megelőzve kapásból lőtte a kapu bal oldalába, 3-1. A szünet után továbbra is maradt a szervezett hazai védekezés, és a kontrákra épített támadások a hazaiak részéről és némi tanácstalanság a vendégeknél. Szögletrúgások jelezték a Mór fölényét és több esetben Matócza Dániel kapus bravúrjai kellettek az eredmény megtartásához. A 84. percben egy jobbról beívelt labdát Klémán Máté fejelt a hálóba, 3-2. A hazaiak szervezett, jól záró védekezése és a gyors kontrákra épülő támadásaiból szerzett gólokkal nagyszerű sikert értek el. Tudósított: Szántó Gáspár

Sárosd Kronos Sport – Martonvásár 0–0

Vezette: Stumpf Tamás

Sárosd Kronos Sport: Rauf T. – Susa, Handl, Vida T., Balogh B. (Kű) – Rottmann, Meszlényi, Kosaras, Dobsa – Kovács S., Szabó N. Megbízott edző: Arany Tibor

Martonvásár: Benkő – Király J., Szeidl, Erdei P., Schäffer (Juhász B.) – Neuvert, Seregy, Kővári F., Cservenka – Patkós K. (Somogyi D.), Szilágyi R. Vezetőedző: Patkós Csaba Jók: Rauf T., Kosaras, Meszlényi, Kovács S., ill. Benkő, Király J.

A vendégek kezdték jobban a meccset, fölényüket két kihagyott ziccerrel nyomatékosították, de Rauf Tivadar mindkétszer a helyén volt. Előbb Seregy Tamás ziccerét hárította, majd két perccel később Kővári Ferenc lövését védte magabiztosan. A félidő dereka táján kijött a szorításból a hazai csapat, és formás támadásokat vezetve veszélyeztették a vendégkaput, de Benkő Márk mindig a helyén volt. A második félidőt megnyomta a Sárosd, jobbnál jobb támadásokat vezettek, de a helyzetek rendre kimaradtak. A 72. percben Kovács Sándor szabadrúgása az oldalhálóban kötött ki. A 82. percben Kovács S. ugratta ki Vida Tamást, aki kilépett a védők közül, belépett a tizenhatoson belülre, ahol az egyik védő utolérte, és lerántotta. A jogos büntető helyett a büntetőterületen kívülről ítélt szabadrúgást a Stumpf Tamás játékvezető. A Sárosd a második félidei teljesítménye alapján közelebb állt a győzelemhez. Tudósított: Dérfi Zoltán

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő– Flavus Velence 3–0 (2–0)

Vezette: Wittner József

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Erdélyi – Balogh ÁÁ y . (Bárándi), Ujvári (Balogh P.), Kónya, Cziklin – Radács, Tóth T. (Endrefalvi), Koronczi – Rodenbücher I., Parádi, Ribarics (Pump). Vezetőedző: Balogh Zsolt

Flavus Velence: Sebestyén – Hushegyi, Totsche, Sebők, Szalai P. – Zsigmond B., Kovács D., Oláh, Szilágyi (Vaskó) – Bernáth (Buzora), Klauz. Vezetőedző: Gyalus Zoltán Gól: Kónya (16.), Balogh Á. (29.), Pump (80.) Jók: Balogh Á., Cziklin, Rodenbücher I., ill. senki

A gárdonyi csapat legfontosabb feladata az volt, hogy a Mór újabb veresége után megnyerjék a Velence elleni rangadót. A hazaiak fejében rend volt, tudták mi a dolguk, bár játszottak már jobb mecscset is, de nem volt kétséges a mérkőzés kimenetele, ugyanis akár nagyobb arányban is nyerhettek volna. A 16. percben egy szabadrúgás-variáció után szerezték meg a vezetést. Balogh Ádám a felálló sorfal mellett átgurította a hosszú oldalra Kónya Krisztiánnak, aki az ötösről a hálóba vágta a labdát, 1-0. A 29. percben ismét Balogh Á. vitte a prímet, 16 méteres lövése talált utat a hálóba, 2-0. A 80. percben egy lekészített labdát 23 méterről lőtt Pump Szabolcs a bal felső sarokba, 3-0. Tudósított: Balogh Balázs

Főnix-Baracska– Tordas FÉSZ Zrt. 1–3 (0–3)

Vezette: Závotka Csongor

Főnix-Baracska: Barsch – Eckl, Knausz, Imrik (Szegedi), Erdei M. – Kertész (Willerding Zs.), Meszlényi, Ambrus, Tanárki (Zoboki) – Szaller (Peringer), Fodor Máté (Szaniszló). Vezetőedző: Pavlik József

Tordas FÉSZ Zrt.: Cseresnyés – Csányi (Berki), Adorján, Hermann, Kanyó – Fridrich, Horváth B., Szabó B., Tóth R. – Versits, Pongrácz. Vezetőedző: Korolovszky Gábor Gól: Willerding Zs. (83.), ill. Horváth B. (5., 31.), Versits (41.) Jók: senki, ill. Fridrich, Horváth B., Versits Kisláng-Telmex–Bodajk 2–3 (1–1) Vezette: Domak Ádám Kisláng-Telmex: Ányos – Kassai J., Árki, Dudar E. (Varga P.), Simon I. – Juhász J., Komlós, Vigházi (Kassai D.), Balogh Z. – Horváth Z. (Erdei B.), Kassai Cs. (Palkovics). Vezetőedző: Rehák Viktor Bodajk: Csikesz P. – Orosz (Kovács T.) Bregócs, Kovács J., Molnár T. (Joó) – Gulyás, Kővári B., Nagy F. (Takács V.), Dreska (Bélik) – Klein (Füri), Tetzl. Vezetőedző: Takács Viktor Gól: Komlós (4., 72.), ill. Molnár T. (26.), Klein (64.), Joó (91.) Jók: Komlós, ill. az egész csapat

A 4. percben Dudar Ervin bal oldali hosszú bedobását követően Komlós Róbert fejelt a hálóba, 1-0. A második félidő elején Balogh Zoltán 20 méterről lőtt egy bomba kapufát, de a kipattanóról a társak lemaradtak. A Bodajk lassan éledezni kezdett, de nemcsak a csapat, hanem az indulatok is egyre fokozódtak. A 64. percben Kassai János a félpályánál adta el a labdát, melyre Klein Márk csapott le, s miután Árki Péteren is áthámozta magát, a rövidre sarokba lőtt, 1-2. A 72. percben Balogh Z. szabadrúgásból adott be, melyet Komlós fejelt a hálóba, 2-2. Bár a Kisláng nagy erőket mozgósított, Kassai J. hibázott, ezt Joó Gergő használta ki a 91. percben, és szépen a hosszú sarokba lőtt, mely eldöntötte a meccset, 2-3. Tudósított: Juhász Fanni

Ercsi Kinizsi– Lajoskomárom 2–0 (1–0)

Vezette: Jónás Péter

Ercsi Kinizsi: Schön – Tóth K., Holentoner, Hoffmann (Sábics), Hamar (Zsigmond L.) – Gróf, Kondreska (Bálint), Bognár B. (Pintér L.), Horváth B. – Márki (Jerzsabek), Szalánczi. Vezetőedző: Lieber Károly

Lajoskomárom: Kajári – Hanák, Vass, Kövecses, Szili B. (Gógán) – Fodor Márton, Gergye, Vései, Imre – Czéhmeiszter, Szakáts. Vezetőedző: Megyeri János Gól: Márki (38.), Gróf (79.) Jók: Schön, Tóth K., Hollentoner, Bognár B., ill. Kajári, Vései

Kezdeményezőbb volt a Kinizsi, de Schön Dánielnek kétszer is bravúrral kellett hárítani. Viszont Kondreska Roland óriási kapufájánál szerencséjük volt a vendégeknek. A 38. percben Márki Dénes remek cselek után lőtt gólt, 1-0. A második félidőben visszaestek a csapatok, pontatlanabbá váltak, így helyzet is kevesebb volt. Majd a 79. percben Gróf András büntetőből eldöntötte a három pont sorsát, 2-0. Sportszerű, közepes színvonalú mérkőzésen, megérdemelt hazai győzelem született. Tudósított: Flórián Gábor

Ikarus-Maroshegy– Enying 2–0 (1–0)

Vezette: Szücs László

Ikarus-Maroshegy: Gável – Szabó P., Békefi, Varga F., Jámbor – Makai (Boros M.), Dopuda (Léki), Andróczi (Bíró), Victor (Kovács L.) – Farkas G., Zsöllei (Szontagh). Edző: Borsányi István, Gelencsér Tibor

Enying: Benedeczky– Kovács L., Dani (Vas), Kalló, Kiss Gy. (Varga Á., Szőke) – Szalai K. (Bogár), Paluska, Halász (Király D.), Kajtár – Nyikos, Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc Gól: Victor (36.), Andróczi (86.) Jók: Gável, Szontagh, ill. Kalló

Az első félidőt a vendégcsapat kezdte aktívabban. Rögtön Gável Balázsnak kellett bravúrt bemutatnia egy szöglet utáni fejest követően. Majd a 36. percben egy szép hazai összjátékot követően Victor Michel lövése talált utat a kapuba, 1-0. A második félidő sem hozott magasabb színvonalú játékot, helyzetek elvétve akadtak a kapuk előtt. A 86. percben Dopuda Igor tanári keresztlabdáját sikerült Andróczi Krisztofernek jó ütemben átvenni, majd egy csel után lőtt a rövid sarokba, 2-0. Tudósított: Mezővári Balázs