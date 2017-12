A DKKA három játékosát is beválasztották az előzetes keretbe

A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia három fiatalja, az U14-es lányegyüttesben szereplő Dávid Mia, Ugrics Blanka és Ehmann Tímea (a fotón is ők láthatóak) egyaránt bekerült az előválogatón a korosztályos keretbe. Ha fejlődésük töretlen marad, komoly karrier várhat rájuk.

A szövetség előbb Sopronban, majd Budapesten rendezett kiválasztó tábort, utóbbi helyszínre a nyugati határszélen legjobban teljesítő játékosokat hívták meg.

Ugrics Blanka hét éve kezdett sportolni. Édesapja és édesanyja is kosárlabdázott, iskolai szinten pattogtattak.

– Barátnőm, Dávid Mia előbb kezdett kosarazni, mint én. Ő invitált, vele jöttem először edzésre. A nagy álmom, hogy válogatott kerettag legyek, a közeli cél az, hogy a DKKA U14-es csapatával bekerüljünk az országos döntőbe.

Az akadémia alapítójának – egyben névadójának -, Dávid Kornélnak kisebbik lánya számára nem volt vitás, a palánkoknál próbál szerencsét.

– A nővérem, Dominika is kosarazott, ám neki jobban tetszett a műkorcsolya, a kosarazást abbahagyta, később a jeges sportot is. Én maradtam a kosárlabdánál, amit örömmel űzök már hét éve. A válogatott előkészítőn jól ment a játék, remélem, hogy a következő összetartáson is ott lehetek. Pár év múlva szeretnék felnőtt válogatott, profi sportoló lenni. A nagy célom, hogy felnőttként az Egyesült Államokban szerepeljek.

Ehmann Tímea szintén Fehérváron született és kezdett kosárlabdázni, a DKKA-ban.

– Hat és fél éve jöttem először edzésre, az átlagon felüli magasságom miatt többen javasolták ezt a sportágat. Amikor a nővérem tréningjeit néztem az akadémián, egyre jobban megtetszett a sportág. Szeretnék majdan felnőtt válogatott lenni, valamint külföldi gárdában szóhoz jutni.

A lányok edzője, Bekk Zsanett elmondta, mindhárman szép jövő előtt állnak. Rajtuk kívül Bakró-Nagy Katának és Gugolya Eszternek is van esélye bekerülni a keretbe.