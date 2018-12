Csütörtök este Szombathelyen szerepel az Alba

A tavalyi NB I-es kosárlabda-bajnokság két érmese találkozik csütörtökön az Aréna Savariában. A 7. fordulóban elmaradt meccset pótolják.

Az utóbbi években, de akár évtizedeket is említhetünk, mindig hatalmas csatát vívott a Falco és az Alba. Az elmúlt két szezonban sem volt ez másként, 2017 júniusában az aranyéremért harcoltak a felek, a fehérváriak hatalmas csatában, 3-2-es összesítéssel gyűjtötték be a klub történetének ötödik bajnoki aranyérmét. Fél éve, idén májusban a bajnoki elődöntőben találkoztak, ezúttal a szombathelyiek voltak jobbak, 3-2-es összesítéssel jutottak a fináléba, amelyet elvesztettek a Szolnok ellenében. A fehérváriak a bronzért küzdöttek a másik, nyugati alakulattal, gond nélkül verték a körmendieket.

Tavaly és tavalyelőtt is hatalmas csatát vívtak a rájátszásban

Az idei bajnokságban egymás mellett helyezkednek el a felek a középmezőnyben, egyaránt 4 győzelemmel és 4 vereséggel. A pozíció vélhetően változik a közeljövőben, lévén mindkét fél a dobogóra hajt ezúttal is. A koronázóvárosiak tízmeccses győzelmi szériát – négyszer nyertek a hazai bajnokságban, hatszor a nemzetközi kupában – követően háromszor kikaptak zsinórban, érthetően szeretnék, ha ismét sikerek következnének. A nemzetközi kupában, a FIBA Europe Cupon magabiztosan léptek tovább az első csoportkörből az olasz Varese mögött. A zárókörben a taljánok elleni idegenbeli, 91-66-os vereség nem osztott, nem szorzott, az viszont nem okozott örömöt, hogy a Szolnok magabiztos játékkal nyert a Gáz utcában, 73-63-ra. A legutóbbi, kaposvári bajnokin mutatta az ősz leggyengébb játékát a gárda, Somogyországban 89-67-re nyertek a házigazdák.

A korábbi hetek kétfrontos küzdelme meglátszott az Alba játékán, végig tompán és enerváltan pattogtattak, a korábbi gyengélkedő KKK viszont remekelt. Az Olaj és a Kaposvár elleni vereség miatt a tabella 4. helyéről a 7. pozícióba csúsztak a kék-fehérek, de mint utaltunk rá, vélhetően rövidesen megkezdik az előrenyomulást.

A szombathelyiek nyár eleji, döntős együttesében komoly változások történtek, a csapattal két ezüstérmet szerző vezetőedző, Szrecsko Szekulovics Paksra igazolt – ahonnan a közelmúltban távozott –, helyére Ljubljanából Gasper Okorn érkezett. A játékoskeret is részben átalakult, az Olaszországból 2017 nyarán hazatérő, a bajnoki fináléba kerülésben döntő érdemeket szerző Perl Zoltán Madridba távozott, az Estudianteshez. A pontkirály Darrin Govens előbb a Tsmoki Minskhez, majd a Novgorodhoz írt alá. Maradt viszont az irányítóként és bedobóként is bevethető, saját nevelésű, válogatott kulcsember, Váradi Benedek, valamint a szintén biztos kezű, amerikai Julian Norfleet is. A palánk alatt továbbra is hasznos a korábbi válogatott, fél évtizede Fehérváron is megforduló Tóth Norbert és a szerb Stefan Balmazovics. Továbbá biztos pont az amerikai irányító Ron Curry és a center Reddic is.

