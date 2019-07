Ciao, kapitány! – Sándor György szerint „az élet nagy rendező”

Érzékeny veszteség érte a labdarúgó NB II-ben szereplő Aqvital FC Csákvár együttesét, miután a vértesiek legrutinosabb játékosa bejelentette, hogy felhagy a futballal, s Gera Zoltán segítője lesz az U21-es magyar válogatottnál.

Hogy aludt?

– Köszönöm, jól – kezdte a Videotonnal 2011-ben és 2015-ben bajnoki címet nyerő, majd a Puskás Akadémia után Csákváron otthonra lelő 9-szeres magyar válogatott Sándor György. – Előtte viszont három napig le sem hunytam a szemem, folyamatosan járt az agyam. Az élet nagy rendező, hiszen a pályafutásom azon szakaszában érkezett a felkérés Gera Zolitól, amikor újra profi labdarúgónak éreztem magam. Csákváron minden feltétel adott a minőségi munkához: a szakmai stáb felkészültsége, a körülmények, a klub alkalmazottai egytől-egyig kifogástalanok. Könnyebb helyzetben lettem volna, ha 35 évesen nem élveztem volna a felkészülést, nem hoztak volna lázba az edzések, edzőmeccsek, így viszont piszkosul nehéz volt a visszavonulás mellett dönteni. Ez egy nagy lehetőség számomra, és egy óriási megtiszteltetés.

Néhány napja még a pályán irányította a társakat, mostantól viszont az oldalvonalon túlról kell megtennie ugyanezt. Felkészült erre?

– Olyannyira, hogy csütörtökön már munkába is álltam új állomáshelyemen. A napi ritmusomban egyébként nem történik nagy változás, eddig Budapestről Csákvár – vagy éppen Felcsút – felé vettem az irányt, most Telki és a főváros között fogok ingázni. Mivel különösebben nagy fizikai megterhelésnek nem leszek kitéve, így valószínűleg elhagyhatom a délutáni sziesztámat. A fiatalabbak sokat nevettek rajta, amikor megtudták, hogy a két edzés között le szoktam dőlni. A lelátókon viszont ott leszek, folyamatosan járni fogom a pályákat, nézem a gyakorlásokat, meccseket. Most még minden új, fel kell vennem a fonalat, meg kell ismernem, kik dolgoznak velünk, értünk, kihez fordulhatok segítségért, ha megakadok. Róth Antal koordinálja az edzők munkáját, vele és Gera Zolival napi kapcsolatban leszek. A stáb kialakítása egyébként még folyamatban van.

A-licences trénerként más szemüvegen keresztül nézte az edzéseket, mérkőzéseket?

– Az edzői tanfolyamokon kívül meghatározó szakasza volt az életemnek, amikor Joan Carrillo megtett csapatkapitánynak a Videotonnál. Nemcsak a pályán, de azon kívül is sok feladatot kaptam. Akkor kezdtem el kapizsgálni a taktikai elemek kiválasztásának, valamint az edzések összetételének fontosságát. Később, amikor már B típusú képesítéssel rendelkeztem, akkor meg is értettem ezeket. A játékosmúltamat lezártam, elköszöntem a társaktól, a stábtól, vezetőktől Csákváron. Nem volt egyszerű, de remélem, sikerült valamit átadnom.