Brillírozott a fiatal magyar csapat

Második felkészülési mérkőzését már megnyerte a magyar jégkorong-válogatott a szlovéniai tornán, ahol a Fehéroroszország B néven szereplő Dinamo Mologyecsno csapata volt az ellenfél.

A fiatal kerettel érkező magyar válogatottban a szlovénok elleni vereség során hat, a beloruszok elleni találkozón négy játékos debütálhatott, személy szerint a kapus Kiss Bence, Jászai Dávid, valamint a Fehérvári Titánokból Imre Patrik, Kiss Patrik és Mihály Ákos esett át a tűzkeresztségen.

Öt perc telt el a mérkőzésből, amikor Becze Tihamér kerülte meg a belorusz kaput, a rövidre visszahúzott pakkot azonban bravúrral védte Borodulya. Hasonló véget ért másfél perccel később Németh Attila és Szita Donát összjátéka, mikor utóbbi lövését kapta le a levegőből a fehéroroszok kapusa. A sorban érkező magyar lehetőségek ellenére az ellenfél szerzett végül vezetést, kilencpercnyi játék után Voronov lőtt takarásból, a korong pedig a magyar kapuban kötött ki, 0-1. A folytatásban több lehetőség is akadt az egyenlítésre, ezek viszont rendre elakadtak a kapuba menet, maradt az egygólos fehérorosz vezetés.

A második húsz percnek szinte a legelején emberelőnybe kerültek a magyarok, amit sikerült hamar kihasználni. Odnoga Mátyás passzolt az alapvonal mögül a középen érkező Terbócs István elé, aki saját kipattanójára lecsapva emelte a korongot a kapuba, 1-1. A körülbelül 50 fős magyar tábor nagy örömére megszületett tehát az egyenlítés, ami után szintén a mieink maradtak támadásban.

Az újabb találatot viszont ismét a fehéroroszok vitték be, egy magyar kiállítás során addig-addig passzolgattak a kapunk körül, hogy egy másodperccel a büntetés vége előtt kilőtték a bal felsőt, 1-2. A harmad felén eső gólra öt perccel a vége előtt érkezett magyar válasz, amikor Becze szerzett korongot rendkívül harcosan, majd lőtt a kapuba a kapus kilátását remekül takaró Mihály Ákos mögül, 2-2. Másfél perccel a vége előtt biztosra mentek a fehérorosz védők Horváth Bálint ellen, ütötték-vágták a csatárt, aminek meg is lett a kétperces eredménye. A vége előtt viszont csak egy oldalhálóra futotta a magyar válogatottól, így egállal fordulhattak a csapatok az utolsó húsz percre.

A magyar emberelőny villámgyorsan hátránnyá változott, Odnogát küldték ki két percre. Ezután egy újabb gyors gólváltás következett, előbb a debütáló hálóőr, Kiss Bence lábai között szökött át a korong a magyar kapuba, majd Kiss Patrik révén egalizált harmadszor is a magyar válogatott, 3-3. A Fehérvári Titánok csatára el is tette emlékbe a korongot, hiszen első felnőtt válogatott mérkőzésén első gólját szerezte. A vezetés megszerzését jelentő gólt végül Németh Attila jegyezhette, aki a játékrész közepén talált a kapuba, 4-3! Három perccel később Láday Tamás is betalált, akinek megpattanó lövése hulló falevélként pottyant az ellenfél kapujába, 5-3.

A torna zárásaképpen szombaton 16 órától az olaszok ellen játszik a magyar csapat.