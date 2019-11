Bravúrra lesz szükség

Nehéz feladat hárul Miroslav Ihnacak gárdájára, hiszen a tabella második helyén álló Ferencvárost fogadják majd a Dunaújvárosi Acélbikák a jégkorong Erste Liga keddi játéknapján.

Pontok, pontok és pontok. Erre van most szüksége a Duna menti alakulatnak, ugyanis nem vágták könnyű fába a fejszéjüket – sem a pillanatnyi forma, sem a tabella nem az ő pártjukon áll jelenleg a Ferencváros ellenében. Éppen egy csúfos kudarcba fulladt erdélyi túráról támolyognak haza Turcotte-ék – a válogatott mérkőzések miatt egy hét kényszerpihenőn voltak a klubcsapatok, talán pont ez kellett a Fejér megyeieknek is, hogy most újult erővel és kitisztult fejjel vágjanak neki ismét a pontvadászatnak.

Egyre jobban szétszakad a bajnoki tabella: a Csíkszereda együttese (igaz, hogy egy-két meccsel több van a korcsolyájukban, mint bárki másnak a ligában – a szerk.) már 11 ponttal vezet. Aki utol akarja érni, mindent meg kell tennie, s ebben a helyzetben van a bajnoki álmokat dédelgető DAB is. Ehhez viszont most meg kell verni a zöld-fehéreket – ám az nem fog menni az újvárosiak rendre bizonytalan védelmével, ki kell találnia valamit Miroslav Ihnacak vezetőedzőnek.

Mindkét csapat támaszkodhat viszont az előrejátékára: a hazaiaknál Turcotte mellett Mazurek és Somogyi is veszélyes lehet, de vendégoldalon ott van Nagy Gergő, Fitzgerald és Tóth Adrián játszópajtásaként. Mindenre választ kapunk 18 órakor a Dunaújvárosi

Sportcsarnokban.