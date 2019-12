Azok a hálátlan vendégek!

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) 31. fordulójában kétgólos hátrányból felállva rendkívül fontos három pontot szerzett ismét idegenben a Hydro Fehérvár AV19.

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

Megfogyva bár, de törve nem érkezett a fehérvári busz Znojmóba, a koronázóvárosiak ugyanis játékosok egész sorát voltak kénytelenek nélkülözni a csehek elleni szombat esti összecsapáson. Jonathan Harty továbbra is fejsérülése utáni rehabilitációját töltötte, míg a házi gólkirály Andrew Yogan mellett Szita Donát, Mikko Lehtonen, Dylan Busenius és Kornakker Dániel is a maródiak listáján szerepelt. A hiányzók helyét Péter Andorral és Kiss Rolanddal töltötték fel, akik életük első EBEL-mérkőzésén léphettek jégre.

Bőszen fújták a sípot a játékvezetők a mérkőzés első tíz percében, Anze Kuralt már 18 másodpercnyi játék után a büntetőpadon találta magát. Nem jöttek zavarba a vendégek emberhátrányban, Erdély Csanád révén veszélyeztetni is tudtak, majd Robert Flick kiállítása után már Kógerék jöhettek előnyben. Ekkor is maradt azonban a döntetlen, Michael Caruso kisbüntetése során viszont megszületett az első találat: Parker Bowles centerezését David Bartos váltotta gólra, 1-0. Az idei kiírás „slágere” a gyors egymásutánban kapott gólok, e hagyományt követve pedig két perccel később Bowles mattolta Ouzast, 2-0. A buszláb a harmad hátralévő részében is nehezítette a Volán játékát, akik Caruso távoli bombájával és Anze Kuralt közeli lövésével sem jártak túl Lassila eszén.

A hazaiak által dominált első felvonást követően a második harmad eleje kiegyenlített játékot hozott, majd ismét a cseheknek sikerült átvenniük az irányítást. Ouzas védései meccsben tartották csapatát, a 29. percben pedig a csatársornak is sikerült villannia: Szabó Krisztián tette kapura a pakkot egy tiszteletkör végén, a kipattanóra pedig a leggyorsabban eszmélő Felix Girard csapott le, és a hálóba pöckölte a játékszert, 2-1. Ahogy mondani szokták, evés közben jött meg az étvágy, a 36. percben egy szép összjáték után Mike Caruso iratkozott fel a gólszerzők közé, 2-2.

Hazai találat adta meg a zárófelvonás alaphangját, hét perccel a vége előtt viszont ismét egált mutatott az eredményjelző: Stipsicz Bence lövése pattant meg Girard ütőjén, becsapva a csehek háló­őrét, 3-3. Következhetett tehát a hirtelen halál, amelyet a „nagy öreg” Andrew Sarauer döntött el: 40 másodpercnyi játék után szólóból szerezte meg a győzelmet csapata számára, így jó szájízzel várhatják a Black Wings Linz elleni hétfő esti (19.15) összecsapást.