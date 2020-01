Azok a fránya nyitások!

A női röplabda NB I. alapszakaszának 12. fordulójában a MÁV Előre-Bericap csapata hazai pályán szenvedett vereséget az őket üldöző TFSE gárdájától. A találkozó után a két csapat helyet cserélt a tabellán, így a fehérváriak a 4. helyre csúsztak vissza.

MÁV Előre-Bericap–TFSE 0:3 (-20, -22, -26)

MÁV Előre: Borostyán, Budai, Martinez, Zolnai, Busa, Berkó L., Kiss A., Szabó L., Szilágyi, Kovács E. Edző: Farkas Mihály.

TFSE: Ribeiro, Kriegel, Villám, Ambrus, Veress, Czakó, Dani, Poór, Németh J., Horváth Z., Villányi, Hackl, Boller, Dobrovits. Edző: Gaitanakis Leonidas.

A téli szünetben átalakuló MÁV Előre-Bericap együttese nem kezdett rosszul, az első és a második szettben is három-négy pontos előnyt kovácsolt. Ennek ellenére azonban a magasabb blokkal rendelkező fővárosiak támadásai eredményesebbek voltak, és fokozatosan ledolgozva hátrányukat nyerték a játszmákat. Más kérdés, hogy egy mérkőzésre való nyitást hibáztak el az új szakvezető Farkas Mihály tanítványai, akik főleg a második etapban tékozoltak el több pontot emiatt. A harmadik szettben ugyan megrázta magát a Loki, Nagy Róbert elnök ütemes dobpergetésének is köszönhetően, ám a rettentően izgalmas végjáték ismét a pinkben játszó főiskolásoké lett. – Mindhárom játszma végjátékát elrontottuk, és annyi szervát rontottunk egyenként, hogy egy mérkőzésre is elég lett volna. Ráadásul, amik átmentek nyitások azok is viszonylag puhák voltak, és ezekből könynyen indított akciót a TF. Nincs mese, a nyitásokat még többet kell gyakorolnunk, de sok függ a koncentrációtól is, azaz ki mit mer megtenni, mennyire van benne félelem. – fogalmazott Farkas Mihály.