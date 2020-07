Az újjászerveződött Bicskei TC simán vette az akadályt Lellén

A Greenplan Balatonlelle SE vendégeként lejátszotta első felkészülési mérkőzését az NB III. Nyugati csoportjában a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt bajnokságban a 10. helyen záró Bicskei TC együttese. Vukmir Dragan tanítványai magabiztos játékkal kerekedtek felül.

Greenplan Balatonlelle– Bicskei TC 0-2 (0-1)

Balatonlelle.

Bicskei TC: I. félidő: Szűcs L. – Gál, Sötét, Marticsek, Valentics – Lassú, Dencinger, Varga Zs. – Kákonyi, Varga Z., Lajkó.

Bicskei TC II. félidő: Haála – Bajor, Radó, Mlinárcsik, Valentics – Polónyi, Varga Zs. – Török, Kürti, Lencsés – Farkas M. Vezetőedző: Vukmir Dragan.

Egyedi hangulatot áraszt a Greenplan Balatonlelle stadionja a játékteret szorosan övező üzletsorral és klubházzal, valamint a balatoni nyaralóhelyek hamisíthatatlan han­gulatával. Itt játszotta a Bicskei TC első felkészülési mérkőzését, a Balatonlelle SE vendégeként, amelynél tavaly szeptemberben fordulatos találkozón az utolsó utáni pillanatokban, a 92. percben bekapott gól miatt hagyott két pontot (2-2). A hazaiak a járvány miatt félbeszakított NB III.-as küzdelemsorozatból sereghajtóként estek ki, meglehetősen nagy különbséggel lemaradva a bennmaradás esélyétől, és most a Somogy megyei bajnokság megnyerésével próbálnak visszajutni újra a harmadik vonalba.

Rekkenő hőség és jól előkészített játéktér fogadta a csapatokat szombaton délben, Vukmir Dragan vezetőedző csapatán is meglátszott a sok változás. A klub az érkezőkről és távozókról az átigazolási időszak végén ad majd részletesebb tájékoztatást, de az biztos, hogy az összeállítások is arról árulkodtak, sok az új arc a sárga-kékeknél.

Ezúttal is szikrázóan kemény küzdelmet hozott az összecsapás, a nehéz heti edzésmunkával a lábukban is igyekeztek uralni a játékot a vendégek, de a Lelle nem hagyta magát. Különösen az első félidőben többször is veszélyben forogtak a kapuk. A 9. percben Lajkó remek baloldali beadására jól érkezett a frissen – éppen Balatonlelléről – érkezett Kákonyi Dániel, és 10 méterről kapásból mattolta a hazai kapust, 0-1. Ezután Marticsek Ádám kapott rúgást a combizmába, el is kellett hagynia a játékteret.

A szünetet követően sokáig egy kapura játszott a Bicske, de mindig volt egy láb az utolsó pillanatokban, amelyről kipattant a labda. A találkozó a 84. percben dőlt el, amikor Kürti Zsolt ugratta ki jól Török Dávidot, aki elsőre még a kapusba lőtt, de a lendületből érkező Farkas Máté 12 méterről az üres kapuba helyezte a kipattanót, 0-2. Megérdemelten nyert a helyenként még kissé tompán mozgó bicskei alakulat, de nem sok idejük van a pihenésre, hétfő este 18.30-kor a BVSC Zugló csapatát fogadják, hazai pályán.