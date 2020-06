Augusztus közepén kezdenek a kosarasok

Az Alba Fehérvár a múlt hét közepén bejelentette első légiósát, a tervek szerint négy külföldit szerződtetnek a következő szezonra.

Elsőként az egyik legjobb magyar kosaras, Vojvoda Dávid érkezett, áprilisban írta alá szerződését az olasz élvonalból hazatérő hátvéd. Múlt héten pedig az amerikai Frank Turner látta el kézjegyével a megállapodást.

Korábban felmerült, hogy a legutóbb Jászberényben szereplő – két meccset vívott új csapatával, majd az idényt lefújták – irányító, Ian Baker érkezik Fehérvárra, végül nem született megállapodás, így Frank Turner jelenti a megoldást. Az Alba vezetőedzője, Forray Gábor nem titkolja, olyan együttesben gondolkodik, amely harcban lesz az aranyéremért.

– Nem tudni, mikor kezdődik a bajnokság. Az utóbbi években az adott világversenyek befolyásolták a startot. Volt, hogy október elején, de előfordult, hogy szeptember végén. Én októberre tippelnék. Olyan együttest szeretnének, amely méltó vetélytársa lehet a legjobbaknak. Azt nyilván nem mondhatom, hogy bajnokok leszünk, a mezőny nagyon erős, az viszont meggyőződésem, hogy harcban leszünk a legfényesebb medálért.

Kérdés, hogy a vírus után milyen erősségű kereteket tudnak a klubok összehozni.

– Vélhetően az egyesületek kisebb költségvetéssel dolgoznak, ugyanis a támogatókat is elérte a válság, mindenki az adott körülmények között igyekszik kihozni a legjobbat. Vojvoda nagy értéke a hazai kosárlabdának, Turner is igazi csapatjátékos, remekül osztogat és védekezik, valamint dobni is tud. Összesen négy külföldiben gondolkodunk, tehát még hármat keresünk, egy hátvédet, valamint két játékost a palánk alá. Magyar kosaras is biztosan érkezik hozzánk. Augusztus közepén kezdjük a felkészülést, 7-8 edzőmeccset tervezünk, erős, hazai és külföldi ellenfelekkel.

A szakvezető szerint kapkodásra nincs ok, a vendégmunkások szerződtetése igazi türelemjáték, mindenki igyekszik a legmagasabb polcról választani, viszonylag olcsón. A piac a bajnokság kezdete előtti hetekben gyorsul fel, akik még nem keltek el, áron alul is megszerezhetőek.

– A csapat ezúttal sem indul a nemzetközi kupában, ami egy hátrány a tárgyalások során. A légiósok számára lényeges, hogy külföldi együttesek ellen is megmutassák magukat.

Bízom abban, hogy az elkövetkező években ott leszünk a FIBA égisze alatt szerveződő kupák valamelyikében. A magyar bajnokság bár lényegesen erősebb, mint sokan gondolják, a légiósok zöme ugródeszkaként tekint rá, aminek oka, hogy hosszú éveken át magyar gárda nem lépett ki a nemzetközi porondra, izgalmas, de belterjes volt a hazai bajnokság. Fontos, hogy három csapat immár minden évben megmutatja magát.