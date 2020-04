Apuka lett a Puskás Akadémia játékosa – Tündéri fotó is van már a kicsiről

Nagy Zsolt immár nemcsak focistának, hanem apukának is mondhatja magát.

A klub hivatalos oldala szerint (ahol egy fotót is meg lehet nézni a tündéri csöppségről) a kis Zara múlt szombaton 18 óra 10 perckor érkezett, 48 centisen és 2870 grammosan. A csöppség és édesanyja is egészséges, kedden már a kórházból is kiegedték őket.

Már nagyon vártuk a kicsit, aki tavaly, életem eddigi legsikeresebb évében fogant. A szülés április 19-re volt kiírva, de Zara végül egy nappal előbb megérkezett. Április 10-én volt a névnapom, azt „lekéste”, de a 18-as szám is tökéletes, ugyanis édesanyám és a feleségem, Betti, valamint az ő nagymamája is 18-án született – neki pont aznap volt a születésnapja, csakúgy, mint anyukám névnapja… A koronavírus-járvány miatt sajnos nem lehettem ott a szülésnél, de legalább itthon voltam – szombaton ugyanis pont idegenbeli meccsünk lett volna. Mivel a kórházba nem tudtam bemenni, egyedül izgultam otthon. Szombat délelőtt éppen edzettem, amikor megkezdődtek a fájások, Zara 18:10-kor született, mondanom sem kell, nagyon büszke vagyok a feleségemre!

– mesélte a büszke apuka a portálnak, aki arról is beszélt, tervezi-e a mezszáma megváltoztatását a jeles esemény miatt.

A mezszámom megváltoztatásán azért még nem gondolkodtam, de ha behívnak a válogatottba, biztosan a 18-as mezt kérem majd, az Eb-pótselejtezőre a 25-öst úgy sem választhatom.

A portál információi szerint a család kedden újra egyesülhetett, Zara az első éjszaka pedig nagyon nyugodt volt, mindössze csak egyszer ébredt fel.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a családnak!