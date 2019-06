Acélosodik a Bikák jövő évi kerete

Az érkezők mellett ez idáig öt jelenlegi játékos hosszabbított szerződést a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapatánál.

Hatalmas átalakuláson megy át az újvárosi hokicsapat, amely az idei szezon végére teljesen összeomlott, sőt, még olyan hírek is keringtek, hogy a soron következő szezonra nem állítanak ki felnőtt csapatot. Azóta azonban tisztulni látszik az ég a város felett, hiszen a kanadai hálóőr Garret Hughsonon kívül Somogyi Balázzsal, Kee­gan Dansereau-val és Kovács Bronson Zoltánnal is sikerült megállapodni. Most pedig az is kiderült, hogy ifjabb Azari Zsolt, Hruby Gellért, Németh Péter, valamint Pinczés Bende­gúz és Olivér is a csapatnál folytatja jövőre.