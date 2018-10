A végén jobban védekező és támadó Alba nyert

A férfi- kosárlabdabajnokság harmadik fordulójában az Alba Fehérvár megszerezte első győzelmét a Kecskemét ellen.

Allerik Freeman ott folytatta, ahol abbahagyta a BK Dnipro ellen, mivel az ő triplájával indította a pontgyártást a hazai gárda. Erőteljes, és főleg eredményes volt támadásban az Alba, és a 4. percben már 14-7-es vezetést kovácsolt Lóránt Péter duplája után. Jóformán alig akadt az első tíz percben üresjárat, alig több, mint negyedóra alatt le is zavarták a csapatok, igaz, a végére az egykori Alba-nevelés, Wittmann Krisztián hármasával ismét szoros lett az állás. A folytatásban Kemal Karahodzsics, majd Rastko Dramincanin közeli kosara már vendégelőnyt eredményezett, és ezt lényegében tartani is tudták a lilák, bár Jacobi Boykins egyéni akciójából az 5. percben – ha pillanatokra is – de újfent a hazaiaknál volt az előny (31-30). A negyed hajrájára feljavult az albások védekezése, a nagyszünetre már ők mehettek nyugodtabban, mert ha szűken is, de náluk volt az előny.

A pihenő után Milos Dimics – aki a nyáron Bernard Thompson helyére érkezett – indult be, és már a negyedik tripláját süllyesztette a hazai kosárba, majd Kyron Cartwright próbálta meg ugyanezt a túloldalon – eredménytelenül. Csikorogtak ekkor az albás kerekek, és megnyugtatóbb csak Boykins jól irányzott hármasával lett a helyzet (48-45). Fej-fej mellett haladtak a csapatok, az eredményjelző tábla hosszú időre mintha lefagyott volna 52-51-nél, és csak a faultok száma növekedett rajta folyamatosan. A záró tíz percet egypontos vezetés birtokában kezdte a fehérvári csapat, és Filipovity Márkó két duplájának köszönhetően jobban is indult a negyed. Ez jelentette a fordulópontot, és a 34. percben Jordan Heath büntetői után először volt tíz pont a két csapat között (71-60). Innentől már nem volt megállás, bedarálta ellenfelét az Alba, fokozatosan nyílt az olló, és már csak azt számolgatták a kék-fehér hívek, hogy mekkora differencia lesz a lefújásra. A végére fogyott a figyelem, és valamelyest közelebb férkőzött a KTE, de ez már nem veszélyeztette az Alba diadalát.

JEGYZŐKÖNYV Alba Fehérvár–KTE-Duna Aszfalt 81-75 (23-22, 17-16, 21-22, 20-15) Alba Regia Sportcsarnok, 1400 néző. V.: Földházi T., Minár L., Balogh Gy. Alba: Cartwright 5, Boykins 12/6, Freeman 12/3, LÓRÁNT P. 17, HEATH 19. Csere: Filipovity 9/3, Peringer 3, Keller I. 2, Bullock 2, Tóth P. Vezetőedző: Dzunic Braniszlav. KTE: Green 10/3, Wittmann 8/3, DIMICS 19/12, DRAMICSANIN 20/9, KARAHODZSICS 12/3. Csere: Molnár M. 6, Mészáros M. –, Molnár D. Vezetőedző: Forray Gábor.