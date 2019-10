A szegediek látogatnak Fehérvárra pénteken 18 órakor

Az SZTE elleni hazai derbi egyértelmű fehérvári sikert ígér. A vendégek nyeretlenek a szezonban.

Kiválóan kezdte a bajnokságot, előbb Szolnokon nyert 100-80-ra, majd a paksiakat győzte le az Alba 88-83-ra. A harmadik forduló, a pécsi kirándulás azonban vereséget hozott a Fejér megyei kosarasok számára, a tavalyi idény bronzérmese, a PVSK tréfálta meg Jesus Ramirez együttesét, a déliek 91-86-ra nyertek. Pedig fehérvári szempontból ez a derbi sem indult rosszul, a második negyed közepéig egyértelműen domináltak Molnárék, a baranyaiak a huszadik percben egyenlítettek, aztán átvették az irányítást, végül megérdemelten nyertek. A látogatók ziccereket hibáztak, ami megbosszulta magát.

A pénteki, hazai bajnokin az SZTE-Szedeák érkezik a Gáz utcába, a csongrádiak nem kezdték jól a bajnokságot, három vereséggel nyitottak. Az első az eleve kalkulált kategóriába tartozott, Baranyában kezdtek és kaptak ki nagyon simán, 103-73-ra. Otthon sem tudtak javítani, persze, ezért sem érheti őket szemrehányás, ugyanis a bajnok Falco verte őket a Tiszaligetben izgalmas meccsen, 100-90-re. A harmadik derbi sem hozott sikert, a rendre a rájátszásban vitézkedő kecskemétiek 86-77-re nyertek Szegeden. Pedig a hazaiak kezdő ötösében az 5 egységig jutó Wirth kivételével mindenki elérte a 10 pontot, Milosavljevic 16/6, Wirth 5, Balmazovic 13/9, Krapic 16/3, Ausbury 23 pontig jutott a találkozón.

A vesztes hazai­ak trénere, Andjelko Mandic a lefújás után közölte, a vereség elsődleges oka a 15 elhibázott büntető volt, valamint az sem segített, hogy lényegesen gyengébben szedték a lepattanókat, mint a vendégek.

A fehérváriak nyáron, Körmendről visszatérő válogatott centere, Csorvási Milán jól ismeri a szegedieket, két idényt náluk töltött, 2012-től 2014-ig erősítette az alföldieket, majd igazolt az Albához. Szerinte egyértelműen a Fehérvár az esélyese a hétvégi derbinek.

– Bár az SZTE még nyeretlen, nem szabad őket lebecsülni, több van bennük, mint amit az idei eredményeik mutatnak. Komolyan vesszük az összecsapást, szeretnénk megszerezni a második győzelmünket hazai pályán. Pécsen is nyerni szerettünk volna legutóbb, azért nem sikerült, meg túl sok kosarat kaptunk gyors indításból, a védekezésünk nem működött úgy, mint előzőleg Szolnokon és az ASE ellen. Szereztünk 86 pontot, ami nem rossz, viszont kaptunk 91-et, ez viszont sok. Így nehéz meccset nyerni idegenben. Pénteken este szeretnénk javítani. A szegediek lassítani próbálják majd a játékot, ami érthető is, hiszen kisebb rotációval rendelkeznek, mint mi – nyilatkozta Csorvási.

Az Alba Fehérvár az idei esztendőben is szerepet vállal a „Harcoljunk a mellrák ellen!” elnevezésű kampányban. A meccs előtt a kezdődobást a kampány arca, Závodszky Noémi színművésznő végzi el.